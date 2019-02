Skoda - Svelati i fari della Kamiq

quattroruote

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Laha svelato i gruppi ottici anteriorinuova, la Suv compatta che debutterà durante il prossimo Salone di Ginevra. Come anticipato, la sport utility boema disporrà dianteriori a Led su due livelli: le luci superiori avranno una finitura ispirata al cristallo per ognuna delle quattro componenti del sistema d'illuminazione diurno.Come la Scala. La Suv condividerà la piattaforma con la nuova Scala: oltre alla meccanica e alle tecnologie, le due vetture avranno anche molti elementi del design in comune. Gli interni saranno molto simili tra i due modelli, mentre al posteriore la sport utility riproporrà dei gruppi ottici a sviluppo orizzontale che ricoderanno marcatamente quellisorella a ruote basse. Dentro al cofano motore saranno probabilmente presenti unità a tre e quattro cilindri, a benzina, diesel o metano, con potenze comprese tra i 95 e i 150 CV.