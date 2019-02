Roma | controlli anti spaccio a Tor Bella Monaca | arresti e sequestri

Roma : 9 arresti in ultime 24 ore a seguito di serrati controlli antidegrado : Roma – Nelle ultime 24 ore e’ stata effettuata un’attivita’ di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante, con l’ausilio del Nucleo Radiomobile e della Cio dell’VIII Reggimento Lazio, nei quartieri Esquilino e Monti. I controlli, mirati a contrastare fenomeni di degrado e reati in genere, hanno portato all’arresto di 9 persone, alla denuncia a piede libero di ...

Controlli a Roma contro criminalità : 3 arresti : Roma – Non conosce sosta la stretta contro la criminalita’ che i Carabinieri della Compagnia di Frascati stanno mettendo in atto nel quartiere di Tor Bella Monaca. In poche ore sono scattate le manette per 3 persone. I Carabinieri hanno anche sequestrato circa 120 dosi di sostanza stupefacente, tra cocaina e hashish. A conclusione di mirati servizi di osservazione e pedinamento di soggetti legati agli ambienti della droga, i ...

Roma : controlli zona Sant’Ippolito - una ordinanza di custodia cautelare : Roma – Continuano i controlli straordinari della Polizia disposti dal Questore Guido Marino nel quartiere S. Ippolito. Gli Agenti del locale Commissariato, diretto da Isea Ambroselli, hanno proceduto al controllo straordinario della predetta area sulla quale si riscontrava lo stazionamento di cittadini stranieri con al seguito effetti letterecci, una tenda e masserizie varie. Al termine dell’operazione, 11 persone di ...

Roma : 3 arresti a Torre Angela a seguito controlli antidroga : Roma – A Roma, a seguito di specifica attivita’ info-investigativa finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti del commissariato Casilino Nuovo, diretto da Paola Di Corpo, con l’ausilio di personale del reparto cinofili, hanno arrestato tre cittadini extracomunitari. Nello specifico a seguito di perquisizione domiciliare sono stati trovati in possesso di 865 grammi di marijuana e materiale per il ...

Roma : controlli straordinari su litorale Romano - 3 in manette e 4 denunce : Roma – Questa mattina sono stati attuati i controlli straordinari sul territorio dai Carabinieri di Ostia, con la coordinazione dall’alto dell’elicottero dell’Arma nonche’ con l’ausilio dei reparti speciali come il personale della Compagnia di Intervento Operativo dell’8 Reggimento Lazio, dell’Ispettorato Carabinieri Tutela del Lavoro e delle unita’ cinofile antidroga di Ponte Galeria. Le ...

Roma : controlli a San Paolo - 5 denunce per invasioni terreni : Roma – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Eur, in collaborazione con quelli del Nucleo Radiomobile di Roma, hanno effettuato degli specifici controlli nel quartiere San Paolo, al termine del quale sono stati denunciati a piede libero 5 persone, con l’accusa di invasione di terreni. Nel corso dell’operazione, i Carabinieri hanno effettuato decine di posti di controllo alla circolazione stradale e ...

Roma : da 1° aprile via controlli veicoli non autorizzati varchi Ztl : Roma – Dall’1 aprile iniziera’ la fase di pre-esercizio per rilevare l’accesso degli autoveicoli, ciclomotori e motoveicoli non autorizzati ai varchi elettronici della zona a traffico limitato del Tridente Ztl A1. In questa fase, ogni ingresso della Ztl A1 sara’ presidiato da pattuglie della Polizia locale di Roma Capitale per un periodo di 30 giorni. Al termine di questa prima fase, il sistema di controllo per il ...

Roma : controlli serrati sul litorale - 6 in manette e 5 denunciati : Roma – Continua l’attivita’ di controllo che i Carabinieri di Ostia stanno portando avanti sul territorio. A Fiumicino, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un giovane di 26 anni per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. I militari hanno fermato il giovane, gia’ noto alle forze dell’ordine, il quale si e’ mostrato nervoso. Il ...

Roma : 2 scippatori in manette e 5 multati a seguito controlli Carabinieri : Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Centro stanno portando avanti una serie di controlli capillari nelle zone di competenza a maggiore richiamo turistico per tentare di arginare i fenomeni di degrado o di criminalita’ diffusa. A poche ore dal maxi controllo scattato nell’area di piazza dei Cinquecento che ha portato all’arresto di 4 persone e alla denuncia a piede libero di altre 9 i Carabinieri del Comando Roma ...

Roma : 3 arresti e 4 denunce a seguito controlli Tor Tre Teste-Cinecittà : Roma – Nei quartieri Tor Tre Teste e Cinecitta’, i Carabinieri della Compagnia Roma Casilina hanno arrestato 3 persone e ne hanno denunciate altre 4. Sequestrate anche diverse dosi di droga. Il primo a finire in manette e’ stato un 29enne egiziano, arrestato perche’ sorpreso a cedere una dose di hashish ad un giovane acquirente. Nelle sue tasche i militari hanno rinvenuto e sequestrato altri 20 grammi della stessa ...

Roma : due denunciati a seguito controlli contro illegalità a Trastevere : Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere coadiuvati dai Carabinieri dall’VIII Reggimento Lazio, hanno eseguito, nello storico quartiere Romano di Trastevere, dei controlli volti a prevenire e reprime ogni forma di illegalita’. I militari hanno denunciato un Romano di 30 anni, perche’ in lungotevere degli Alberteschi e’ stato sorpreso alla guida della propria autovettura in stato di ebrezza alcolica. ...

Roma : 8 persone in manette a seguito controlli contro illegalità e abusivismo : Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Centro, unitamente ai colleghi del Nucleo Radiomobile di Roma e dell’Ottavo Reggimento Lazio, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo nell’area di piazza dei Cinquecento e zone limitrofe, finalizzato a contrastare ogni forma di illegalita’ e di abusivismo commerciale. Ad esito attivita’, i Carabinieri hanno arrestato 8 persone, ne hanno denunciate a piede ...

Roma : droga giù da finestra per sviare controlli - uomo in manette : Roma – Nel corso dei servizi antidroga effettuati nella zona di Torpignattara, gli agenti del commissariato di zona, diretto da Giuseppe Amoruso, hanno tratto in arresto un italiano di 29 anni, con pregiudizi di polizia per droga, che dovra’ rispondere di detenzione ai fini di spaccio di cocaina. In via Pietro Rovetti, infatti, all’interno del complesso di palazzine popolari l’uomo, resosi conto della presenza dei ...

Roma : controlli a Trastevere - in manette 2 studenti per tentata rapina : Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere coadiuvati dai Carabinieri dall’VIII Reggimento Lazio, hanno eseguito, nello storico quartiere Romano di Trastevere, dei controlli volti a prevenire e reprime ogni forma di illegalita’. Nel corso dei controlli sono finiti in manette per tentata rapina aggravata in concorso, due giovani studenti, incensurati, uno Romano di 17 anni e uno colombiano di 19, mentre un terzo ...