Porsche 718 Cayman & Boxster - Collaudi invernali per le varianti GT4 Touring Package

: La nuova Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport include parti della carrozzeria in fibra naturale di canapa - CBuenavita : La nuova Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport include parti della carrozzeria in fibra naturale di canapa - FTraiettoria : La Porsche 718 Boxster GTS in 10 scatti: ecco la photogallery della nostra prova @PorscheItalia @Porsche -

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Due ineditesono state immortalate dai nostri fotografi durante una sessione di rigidi testsulle strade svedesi. Stando alle nostre fonti, si tratterebbe di 718declinate nella versione GT4. Il termine, va ricordato, non si leggeva in casadal lontano 1973, quando la sigla identificava l'allestimento più accessoriato della 911 Carrera RS. Una sigla riutilizzata a partire dallo scorso anno, quando in occasione del Salone di Francoforte è stata presentata la 911 GT3: una 911 sportiva, ma allo stesso tempo meno estrema nelle forme.Design sportivo, ma essenziale. Unoperazione stilistica che, salvo cambiamenti in corso dopera, verrà ripresa fedelmente anche per le sorelline della 911. Lobiettivo principale è quello di realizzare un design ricercato e meno appariscente, senza la presenza di ...