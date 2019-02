Maestro mette in castigo un bimbo nero | e poi dice agli altri scolari | Guardate

Maestro mette all'angolo alunno nero : 'Guardate com'è brutto'. Denuncia a Foligno : Un episodio riportato dalla cronaca locale dopo essere stato Denuncia to in un post su facebook, poi rimosso, da un genitore. I fatti sarebbero confermati dal racconto dei bambini. L'insegnante si ...

Maestro mette all'angolo un bimbo di colore : ?"Guardatelo - è brutto" : "Stamattina ho appreso una notizia che, se fosse vera, sarebbe gravissima". Inizia così il post Facebook di Nicola Fratoianni, deputato di Liberi e Uguali, che ha raccontato la vicenda avvenuta in una scuola elementare di Foligno. Sembra che un Maestro abbia costretto un bambino di colore a voltarsi verso la finestra, chiedendo alla classe se fosse "troppo brutto" per essere guardato in viso. L'episodio si sarebbe ripetuto anche in un'altra ...