Ma con Renzi non ho parlato David Ermini risponde ad Hp sul suo pranzo

RENZI - IL BABBO - I PM/ Da sinistra : "Berlusconi e la doppia morale ci hanno rovinato" : Con il padre e la madre agli arresti domiciliari, Matteo RENZI accusa M5s di uso politico della giustizia. Invece dovrebbe interrogarsi sul suo Pd

Berlusconi : 'Salvini-Renzi vittime giustizia? Dilettanti rispetto a me' : "Salvini e Renzi si sono dichiarati vittime della giustizia, ma in confronto a me sono dei Dilettanti". Lo ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi intervenendo a Otto e mezzo su La7, ...

Maria Elena Boschi sta con Renzi dopo arresto genitori : “So cosa sono gogna e macchina del fango” : Maria Elena Boschi esprime solidarietà a Matteo Renzi dopo l'arresto dei genitori e parla della macchina del fango che ha "personalmente subito": "So cos'è la gogna mediatica, l'ho vissuta con mio padre. L'ha vissuta dolorosamente tutta la mia famiglia. E quindi capisco cosa sta succedendo alla famiglia di Renzi". Boschi annuncia anche il suo sostegno a Roberto Giachetti alle primarie del Pd.Continua a leggere

Il Pd contro Giarrusso (M5s) : “Vuole impiccare Matteo Renzi”. Ma la frase è del 2015 : Polemiche contro Mario Michele Giarrusso, senatore del M5s, dopo il suo gesto delle manette nei confronti dei senatori del Pd. Giarrusso rilascia un'intervista al Corriere della Sera, ma nel pezzo vengono riportate anche vecchie frasi - del 2015 - di Giarrusso. Il Pd, a partire da Matteo Renzi, va all'attacco: "Leggo un’intervista al Corriere in cui Giarrusso, portavoce M5S, dice che io dovrei ‘essere impiccato’. Penso che siamo oltre la ...

Matteo Renzi? Come Silvio Berlusconi e Bettino Craxi. La profezia di Renato Farina : E non ci importa nulla che il Giglio Magico sia stato una disgrazia politica. Non è un buon motivo per ripristinare il linciaggio dei negri. 1 - Nel merito. La privazione della libertà è stata ...

Matteo Renzi furioso contro il Movimento 5 Stelle dopo arresto dei genitori - non si placa : Matteo Renzi fuorioso contro il Movimento 5 Stelle dopo l’arresto dei genitori Non ci sta, Matteo Renzi. La reazione all’arresto dei suoi genitori, Tiziano Renzie Laura Bovoli ora confinati ai domiciliari, arriva anche in un colloquio con il Corriere della Sera, firmato da Maria Teresa Meli, da sempre vicinissima al fu rottamatore. Renzi punta il dito: “Giuridicamente l’arresto è un’assurdità totale ...

Berlusconi telefona a Renzi : 'Gli ho detto che mi dispiace' : 'Ho telefonato a Renzi, gli ho detto che sono dispiaciuto per quanto accaduto . Ha preso atto della mia vicinanza umana'. Lo ha detto il leader di FI Silvio Berlusconi a Otto e mezzo in onda stasera ...

Tiziano Renzi e Laura Bovoli - tre procure e due arresti con 10 anni di ritardo. Così crescono i dubbi : Credere nella magistratura è un obbligo. Anche perché, molto banalmente, non abbiamo alternative. E se qualche pubblico ministero o giudice sbaglia , capita con maggior frequenza di quanto si abbia ...

Berlusconi : solidarietà a Renzi. Disgrazie altrui non mi rendono felice : Roma, 20 feb., askanews, - 'In Italia serve una profonda riforma della giustizia'. Lo ha affermato il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, interpellato dai giornalisti a margine dell'...

Matteo Renzi : "Alle elezioni europee i populisti saranno sconfitti dalla realtà" : Alle prossime elezioni europee "i populisti saranno sconfitti dalla realtà". Parola di Matteo Renzi in un'intervista alFinancial Times. "Credo che la notizia della morte dell'Europa per mano del populismo sia stata molto esagerata", ha affermato Renzi, "è molto facile essere populisti quando si è all'opposizione, ma quando si arriva al governo, la realtà diventa il tuo nemico. I populisti sono stati capaci di battere ...

Il messaggio che Tiziano Renzi ha scritto su Facebook per difendersi dalle accuse nei suoi confronti : Tiziano Renzi, padre dell’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi attualmente agli arresti domiciliari con le accuse di bancarotta fraudolenta, false fatturazioni e fallimento doloso di tre cooperative, ha scritto un messaggio su Facebook per difendersi dalle accuse nei suoi confronti. Nel

Giudici contro Matteo Renzi : "Inammissibile parlare di giustizia a orologeria" : "Non è ammissibile parlare di giustizia a orologeria". Usa queste parole l'Associazione nazionale magistrati per rispondere a Matteo Renzi in merito alla vicenda degli arresti domiciliari dei genitori. "È inaccettabile parlare di interventi con finalità politiche", hanno continuato i magistrati.Il provvedimento è stato notificato a Tiziano Renzi e Laura Bovoli pochissimo tempo prima che scadesse il termine per la ...