Imbarazzo di Fedez per il "complemese" di Leone : La vita non è sempre rose e fiori e nonostante la giovanissima età sembra averlo capito anche il piccolo Leone, protagonista di una festa di compleanno decisamente non all'altezza. Il piccolo di casa ...

Piccioni - Donat-Cattin - Leone : quando erano i figli a mettere nei guai i padri : Anzi, fino alla scorsa stagione politica era la discendenza a causare danni al genitore in politica. Gli esempi sono tanti e molti diversi tra di loro. Per convenzione il primo e forse più celebre è ...

Formula Uno - il figlio di Niki Lauda : ''Papà sta combattendo come un Leone'' : Una vita al volante e un'altra battaglia da vincere per il tre volte campione del mondo in Formula Uno , dopo quella del terribile incidente del 1976 al Gran Premio di Nurburgring, da cui ne uscì con ...

Chiara Ferragni e Leone - fan al vetriolo : «Metti il botox anche tuo figlio?». La risposta di lei spiazza tutti : Chiara Ferragni e la tenera foto con Leone. Su Leggo.it le ultime novità. Avevamo lasciato il piccolo di casa Ferragnez, di fronte a una fetta biscottata rosicchiata, utilizzata a mo'...

Chiara Ferragni e Leone - fan al vetriolo : «Metti il botox anche a lui?». La risposta di lei spiazza tutti : Chiara Ferragni e la tenera foto con Leone. Avevamo lasciato il piccolo di casa Ferragnez, di fronte a una fetta biscottata rosicchiata, utilizzata a mo' di torta da papà Fedez. Mamma...

Chiara Ferragni - imbarazzo Fedez per il complemese di Leone : fetta di torta dimenticata : Chiara Ferragni, Fedez e la torta per il complemese di Leone. Su Leggo.it le ultime novità. Il piccolo di casa Ferragnez oggi ha compiuto 11 mesi. Il papà, in partenza per San...

Formula 1 - le condizioni di Niki Lauda svelate dal figlio Mathias : “sta lottando come un Leone” : Formula 1, Niki Lauda sta vivendo una fase di riabilitazione dopo un trapianto di polmone e l’influenza: il figlio ha parlato delle sue condizioni Il tre volte campione del mondo di Formula 1 Niki Lauda è sulla strada della ripresa dopo un trapianto di polmone e l’influenza. “Le cose stanno migliorando, sta lavorando duramente“, ha detto alla dpa il figlio Mathias Lauda parlando delle condizioni del padre Niki. ...

L'oroscopo di venerdì 22 febbraio : guadagni per Gemelli - Leone deluso : La Luna nella giornata di venerdì 22 entra in Bilancia portando nuova energia, tutta da investire nei sentimenti e nelle opportunità professionali. I corpi celesti si intrecciano con l'astro lunare, segnando il destino di ciascun segno zodiacale, quasi spingendoli a rinnovare qualcosa che non va per aprire le porte a nuove possibilità. Le previsioni astrologiche diventano complici dei simboli dello Zodiaco e ci indicano la via per raggiungere ...

Zoo rimuove gli artigli a una Leonessa per farla giocare con i visitatori : Intanto le foto dell'operazione, nelle quali appaiono evidenti lo spaesamento e la rassegnazione provati dalla povera leonessa, stanno facendo il giro del mondo , indignando, commuovendo e provocando ...

Oroscopo Paolo Fox/ Previsioni di oggi - 19 febbraio : Leone Luna nel segno : Oroscopo Paolo Fox, Previsioni di oggi, 19 febbraio 2019: Capricorno pronto ad agire già da subito, tutti gli altri segni?

Oroscopo settimanale dall'11 al 17 marzo : Toro spaesato - Leone passionale : Nella settimana che va da giorno 11 fino al 17 marzo 2019 troviamo il Sole, Nettuno e Mercurio in Pesci. Venere in Acquario ed il Nodo Lunare in Cancro. Saturno e Plutone nel segno del Capricorno. Urano e Marte nel segno del Toro e Giove transiterà nel Sagittario. Di seguito le previsioni per i dodici segni. Confusione per il Toro Ariete: disordinati e bellicosi. Gli influssi settimanali, con la sola eccezione della giornata di sabato, ...

L'oroscopo del giorno mercoledì 20 febbraio : Leone rivoluzionario - Gemelli stressato : L'oroscopo di mercoledì 20 febbraio riguardo all'amore e alla fortuna nel lavoro, rivela che ciascun segno dello Zodiaco beneficerà di vari influssi planetari favorevoli, per vivere la giornata con un nuovo slancio. Alcuni simboli zodiacali dovranno cambiare atteggiamento nei confronti dei sentimenti, intraprendendo nuove strade che portano alla felicità. Ecco ora nel dettaglio le previsioni astrologiche dedicate al giorno 20 febbraio per tutti ...

Oroscopo marzo - previsioni Leone : sarà un mese di transizione e di riflessioni : Per voi del segno del Leone, questo mese di marzo sarà un periodo di riflessioni, di autoanalisi, di preparazione, in vista di un periodo successivo più scoppiettante e vivace, come lo sarà poi quello di aprile. Sarete più propensi a misurare una relazione, una proposta di lavoro, qualsiasi cosa che metterà in moto le vostre meningi per valutare i pro e i contro e, contrariamente a quanto ci si può aspettare, voi saprete farlo con rapidità e ...

Zoo rimuove gli artigli a una Leonessa affinché possano giocarci i bambini : Una leonessa dello zoo di Rafah è stata sottoposta al terribile maltrattamento affinché i visitatori possano avvicinarla e giocarci.Continua a leggere