Francesco apre il summit sugli abusi ' Misure certe | non condanne scontate'

Francesco apre il summit sugli abusi : Al via in Vaticano i lavori del vertice che coinvolge 190 pastori da tutto il mondo. Francesco: «Trasformiamo questo male in opportunità di purificazione»

Papa Francesco apre il summit sulla pedofilia : "Serve una purificazione - non bastano semplici e scontate condanne" : "Il popolo di Dio ci guarda e attende da noi non semplici e scontate condanne, ma misure concrete ed efficaci da predisporre". Papa Francesco apre la delicatissima quattro giorni di summit in Vaticano, richiesta da lui stesso per arginare la piaga della pedofilia nella Chiesa chiedendo una "purificazione".Partecipano all'Incontro su "La protezione dei minori nella Chiesa" i presidenti delle Conferenze Episcopali della Chiesa Cattolica, i capi ...

Pedofilia - papa Francesco apre una settimana cruciale per la Chiesa. Prima di tutto - serve coraggio : È in gioco la credibilità della Chiesa cattolica. Non bisogna girarci intorno, a caccia di eventi mediatici o peggio ancora di spot propagandistici che producono solo tanto fumo, ma che poi lasciano immutata la cruda realtà. Quella che si apre per la Chiesa di Roma è una settimana cruciale. Che lo si voglia o no. Un punto di snodo epocale. E bisogna dare atto a papa Francesco di aver avuto il coraggio di convocare in Vaticano tutti i presidenti ...

