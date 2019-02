Salvini : «Nessun gruppo unico con M5S per le Europee» : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha parlato stamani a Rtl 102.5. sulle ipotesi di un accordo rafforzato con M5s in vista delle europee. «Non sto ragionando di gruppi unici di...

Roberto Saviano sbugiardato dal capo della Polizia Franco Gabrielli : "Matteo Salvini in divisa? Nessun reato" : Un clamoroso schiaffo a Roberto Saviano. Arriva direttamente da Franco Gabrielli, il capo della Polizia, che si è espresso a margine dell'inaugurazione di una sala conferenze a Genova dedicata al commissario Antonio Esposito. Gabrielli è stato incalzato dai giornalisti, che gli chiedevano se Matteo

Silvio Berlusconi : "Nessuna possibilità di una candidatura di Salvini a presidente della Commissione europea" : "Non c'è nessuna possibilità, proprio per i numeri, per una candidatura di Matteo Salvini alla presidenza della Commissione europea". Silvio Berlusconi, ospite di Gaia Tortora a Omnibus su La7, stronca una eventuale nomina del leader della Lega come presidente della Commissione europea. Incalzato da

Diciotti - il voto online del M5s "grazia" Salvini : nessuna autorizzazione a procedere : Il M5s dice "no" all'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Si sono espressi in 52.417, di cui 30.948 (il 59,05%) hanno ritenuto che le decisioni del vicepremier leghista rientrino "nell'interesse dello Stato".

Non è l'arena - Matteo Salvini a Massimo Giletti : 'Con l'autonomia nessuno avrà più scuse' : 'In alcune zone del Paese la politica non era mai responsabile. Era sempre colpa del governo, dello Stato, dei marziani'. E ancora: 'Calabresi, pugliesi, campani: se hai treni a gasolio e formiche ...

Diciotti - sul blog M5s il quesito su Salvini | Grillo ironico : "Tra comma 22 e sindrome di Procuste" | Il leghista : "Nessuno scambio" : Sul blog delle Stelle pubblicato il testo del quesito perchiedere agli iscritti di esprimersi sulla richiesta di autorizzazione a procedere per Salvini. Il voto avverrà lunedì dalle 10 alle 19: per dire 'no' bisogna votare 'sì'. Sul blog M5s diverse proteste dagli iscritti.

Brucia la terra di nessuno. Ancora un morto a San Ferdinando - Salvini ripropone lo sgombero senza soluzioni : La ruspa, stavolta, non è arrivata. Non Ancora. Ma lo sgombero della tendopoli di San Ferdinando, dove la scorsa notte è divampato un incendio costato la vita al ventinovenne senegalese Moussa Ba, è già stato disposto. E, come per il Cara di Castelnuovo di Porto, come per l'ex Penicillina e il presidio del Baobab a Roma - gli ultimi tre grandi interventi eseguiti in ordine di tempo - il copione si ripete. Il ministro ...

TAV - Salvini : "Analisi costi-benefici non mi ha convinto". Toninelli : "Nessuno la contesti" : L'UE chiede chiarimenti all'Italia in merito all' analisi-costi benefici sulla TAV , recapitata a Bruxelles la scorsa settimana, con il commissario europeo ai trasporti Violeta Bulc che avverte: "Più ...