Per Espen Stoknes ad HuffPost | Dire che ' moriremo tutti' non risolve il problema

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) "Dobbiamo tenere bene in mente i fatti. Ma dovremmo anche stare attenti a come mettiamo a fuoco tutto questo. Come parliamo di questi argomenti in modi che non richiamino per forza all'apocalisse?". Perè un parlamentare dei Verdi norvegesi e uno psicologo sociale. È un esperto di Climate Change: da anni, tra le tante cose che ha fatto, tratta i problemi psicologici legati alla nostra comprensione dell'ambiente, e le soluzioni da intraprendere per far agire gli individui. Ed il tutto parte da una buona comunicazione di quello che sta accadendo al nostro habitat."Ho sempre sconsigliato di presentare due scenari, uno buono ed uno cattivo. È quella che chiamo Politica cristiana: andrai all'inferno o in paradiso? Sentiamo questa storia da 2000 anni, ma la realtà è sempre più sfaccettata di così", ha detto il professore ad ...