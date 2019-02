Luigi Di Maio - la minaccia ai 'ribelli' M5S : ecco chi rischia l'espulsione : Beppe Grillo che è una scheggia impazzita , 'nei prossimi giorni pranzerò con lui',, Davide Casaleggio un padre sempre più ingombrante, Alessandro Di Battista che si è rivelato un boomerang per i suoi ...

Luca Zaia avverte Matteo Salvini e Luigi Di Maio : "Sull'autonomia avanti tutta. No scambi con l'immunità" : Sull'autonomia si va avanti, non ci possono essere ricatti o scambi di alcun tipo da parte dei grillini. Parola di Luca Zaia che in una intervista a La Stampa chiarisce che quella del Movimento 5 stelle è "una scelta libera, secondo coscienza, di buonsenso. Mi rifiuto di pensare a scambi di prigioni

Beppe Grillo : "Con Luigi Di Maio bisogna avere un po' di pazienza" : "Secondo me con Di Maio bisogna avere un po' di pazienza, ha 32 anni e ha ministeri impegnativi. Io sono la figura del garante, quella del padre ma ormai le scelte politiche le vedono loro". Lo ha affermato Beppe Grillo lasciando il tribunale di Roma dove è stato ascoltato in veste di testimone in un processo a carico dell'ex consigliere regionale degli M5S dell'Emilia Romagna, Giovanni Favia, imputato per diffamazione.Sul rapporto con la ...

Sondaggio Pagnoncelli a diMartedì : perché il M5s e Luigi Di Maio sono a un passo dalla fine politica : fine imminente della parabola politica del M5s , che come un Matteo Renzi qualsiasi passa a tempo super-record dalle stelle alle stalle? Possibile, probabile. Almeno questo è quello che pensano gli italiani interpellati da Nando ...

Luigi Di Maio - la ridicola sparata del manettaro a diMartedì : 'Non si fa politica sugli arresti' : Oltre il ridicolo, come spesso accade quando a parlare è un grillino. In questo caso si tratta di Luigi di Maio , ospite a diMartedì di Giovanni Floris su La7. Si faceva il punto sul voto in Giunta ...

Luigi Di Maio fatto a pezzi - la rivolta M5s dopo il caso-Diciotti : 'Come voteranno in aula' - voce-bomba : Il vicepremier sa che deve fare qualcosa, ma non intende cedere la guida politica del M5S per concentrarsi sul governo, anche se sono sempre più in tanti a chiederglielo. L'idea che gli è venuta è ...

Luigi Di Maio fatto a pezzi - la rivolta M5s dopo il caso-Diciotti : "Come voteranno in aula" - voce-bomba : Se i Cinque Stelle fossero un esercito saremmo davanti a un ammutinamento e qualcuno finirebbe al muro. Essendo una banda di descamisados scappati di casa tra i quali l' insulto reciproco è la norma e il cui fondatore (Beppe Grillo) ormai contesta in pubblico le scelte del capo (quello vero, Davide

Luigi Di Maio : 'Il voto su Rousseau è democrazia diretta e il risultato ci unisce tutti' : Ospite a "Di Martedì" di Giovanni Floris, il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, si è soffermato particolarmente sul caso della nave Diciotti, ovvero sulla vicenda del tribunale di Catania che ha accusato di sequestro Matteo Salvini. Nell'intervista si è parlato della bufera che si è scatenata intorno alla votazione sulla piattaforma Rousseau avvenuta nella giornata di ieri, con evidenti difficoltà, e ...

Sondaggio - la fine atroce del M5s : fino a dove è precipitato Luigi Di Maio : Alla Casaleggio Associati dev'essere in corso un tafazziano atto di auto-sabotaggio. Non si spiega, altrimenti, la sciagurata strategia pentastellata di continuare a parlare o straparlare di Matteo Salvini. I dati sono eloquenti: più gli esponenti grillini tirano in ballo il ministro dell' Interno,

Luigi Di Maio - dopo il voto su Diciotti è fuga dal M5s : il consigliere comunale lo molla : Il voto sulla piattaforma Rousseau che ha respinto l'autorizzazione a procedere sul cado Diciotti contro Matteo Salvini sta spaccando il Movimento Cinque Stelle, facendo registrare da Nord a Sud proteste e qualche clamoroso gesto di abbandono. È il caso del consigliere comunale di Casarano, in provi

Luigi Di Maio altro disastro : industria a picco - Piazza Affari in rosso e spread alle stelle : Dopo un'apertura contrastata, con il Ftse Mib in lieve calo, Piazza Affari è peggiorata a metà mattina cedendo lo 0,87% a 20.156 punti. A pesare sul listino di Milano, il peggiore tra le piazze europee, è l'aumento dello spread, balzato a 274 punti dopo un avvio a 264 e i pessimi dati sull'industria

Luigi Di Maio - si fa ridere dietro pure da Laura Boldrini : "Ti sei venduto per la poltrona" : Il grande sconfitto del voto grillino sul caso Diciotti secondo Laura Boldrini è Luigi Di Maio. L'ex presidenta della Camera si è scagliata contro il vicepremier grillino dopo che gli iscritti del Movimento Cinque Stelle hanno votato contro l'autorizzazione a procedere per Matteo Salvini. Un risulta

Luigi Di Maio - Sallusti e il prezzo carissimo che pagherà Salvini dopo il voto grillino : Ora che Matteo Salvini è stato "graziato" dagli iscritti del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio e soci potrebbero presto passare all'incasso. Come prevede Alessandro Sallusti sul Giornale, il vicepremier leghista si ritroverà a pagare un prezzo particolarmente alto "che ci ritroveremo sul nostro