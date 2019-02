Trame Una Vita prossima settimana | Servante minacciato | Arturo smaschera Susana e Simon

UNA VITA - anticipazioni e Trame puntate dal 24 febbraio al 1° marzo 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA da domenica 24 febbraio a venerdì 1° marzo 2019: Olga svela a Samuel e Blanca si essere stata violentata in continuazione dal patrigno Tomas e di essere rimasta incinta. Il bambino non è però mai nato perché Olga si è procurata un aborto con delle erbe velenose. La Dicenta spiega poi di aver assassinato Tomas e di avere inscenato la sua morte per sfuggire alle autorità. Elvira accusa Simon di ...

Una Vita - Trame spagnole : Arturo si innamora di Silvia dopo la partenza di Elvira : Torna l'appuntamento con le novità su Una Vita, la soap opera spagnola scritta da Aurora Guerra, in onda da giugno 2015 in Italia. Le anticipazioni delle puntate spagnole, in programma tra qualche mese in Italia, si soffermano su Arturo Valverde. L'uomo, infatti, farà la conoscenza di Silvia, un nuovo personaggio che gli ruberà il cuore. Una Vita: Arturo conosce Silvia Il colonnello Arturo Valverde diventerà il protagonista delle puntate ...

Trame spagnole Una Vita : Ramon caccia di casa Celia - Samuel viene minacciato : Consueto spazio dedicato alla soap opera di origini iberiche Una Vita. Negli episodi che verranno trasmessi sull’emittente televisiva La 1 TVE questa settimana Ramon Palacios, pur avendo dimostrato di aver superato il lutto della sua amata Trini Crespo, perderà le staffe. Il padre di Maria Luisa allontanerà Celia da casa in malo modo non riuscendo a sopportare la sua ossessione nei confronti della sua bambina (Milagros). Samuel Alday, dopo non ...

Non Mentire – Alessandro Preziosi torna in una fiction su Canale 5 – Puntate - Trame - anticipazioni. : Nella domenica sera di Canale5 c’è la nuova serie “Non Mentire” che vede protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano. La fiction, prodotta da Indigo Film e diretta da Gianluca Maria Tavarelli , vanta nel cast anche Fiorenza Pieri, Paolo Briguglia, Claudia Potenza, Duccio Camerini, Simone Colombari e Matteo Martari. Non Mentire | La Serie La […] L'articolo Non Mentire – Alessandro Preziosi torna in una fiction su ...

Non Mentire – Alessandro Preziosi torna in una fiction su Canale 5 – Puntate - Trame - anticipazioni. : Nella domenica sera di Canale5 c’è la nuova serie “Non Mentire” che vede protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano. La fiction, prodotta da Indigo Film e diretta da Gianluca Maria Tavarelli , vanta nel cast anche Fiorenza Pieri, Paolo Briguglia, Claudia Potenza, Duccio Camerini, Simone Colombari e Matteo Martari. Non Mentire | La Serie La […] L'articolo Non Mentire – Alessandro Preziosi torna in una fiction su ...

Una Vita - Trame : Elvira confessa a Simon che vuole diventare suora : Torna l'appuntamento con le novità su Una Vita, la telenovella spagnola che ogni giorno intrattiene quasi 3 milioni di telespettatori su Canale 5. Le anticipazioni delle nuove puntate, in programma nei prossimi giorni, si soffermano su Elvira Valverde, interpretata da Laura Rozalen. La ragazza, infatti, prenderà una decisione sorprendente dopo aver rifiutato di tornare insieme a Simon. Una Vita: Simon e Elvira si riavvicinano I problemi di cuore ...

Una Vita - Trame : Olga minaccia di far del male a Blanca ed al bambino che attende : La pazzia di Olga arriverà al culmine durante le nuove puntate di Una Vita, in onda nelle prossime settimane su Canale 5. Le anticipazioni svelano che la ragazza minaccerà di far del male a Blanca dopo averla rapita. Una Vita, anticipazioni: Samuel salva la Vita di Diego Gli spoiler di Una Vita svelano che Ursula Dicenta convincerà Olga a conquistare Diego per eVitare che quest'ultimo torni tra le braccia di sua figlia Blanca. Ma la sfortunata ...

Trame spagnole Una Vita : salto temporale di 10 anni - arrivano nuovi attori come Maria Gracia : La famosa serie televisiva di origini spagnole “Una Vita” trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset dal 22 giugno 2015, continua ad appassionare con delle vicende ambientate ad Acacias 38. Arriva una notizia inaspettata, perché sul web è stato svelato che verranno rinnovati i personaggi e le Trame dello sceneggiato, nelle prossime puntate iberiche. Si tratta di un salto temporale di 10 anni, che darà avvio a dei cambiamenti radicali ...

Il Segreto - Elsa sviene dopo una traumatica telefonata : anticipazioni Trame dal 17 al 22 febbraio : Tornano ancora una volta le trame, i sotterfugi, le alleanze e le cospirazioni de Il Segreto, la soap opera spagnola che fin dal 2013 tiene incollati gli spettatori alle vicende che hanno come sfondo l’immaginaria cittadina di Puente Viejo. I nuovi episodi vanno in onda da domenica 17 febbraio a venerdì 22, sempre su Canale 5 dalle 16.30 tranne la domenica, dove la messa in onda è leggermente anticipata alle 16.20. Di seguito tutte le ...

Una Vita - Trame : Samuel trova una lettera del padre che incastra Ursula : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, protagonista dei pomeriggi degli italiani. Le anticipazioni delle prossime puntate su Canale 5 si soffermano su Samuel Alday, interpretato dall'attore Juan Gareda. Il marito di Blanca, infatti, potrebbe diventare una vera e propria minaccia per Ursula (Montserrat Alcoverro) dopo aver scoperto che suo padre è stato costretto a sposarla. Una Vita: Ursula vuole ...

Una Vita - Trame : Olga riesce a sventare l'omicidio di Diego e Samuel : Diego sarà indubbiamente uno dei protagonisti delle nuove puntate di Una Vita, in onda nelle prossime settimane su Canale 5. L'uomo, infatti, sarà in pericolo di Vita a causa di una grave intossicazione da mercurio, tanto da dover essere sottoposto ad una trasfusione salvaVita grazie all'aiuto di Samuel. Una Vita: Diego dovrà subire un'operazione Le trame di Una Vita annunciano che le condizioni di salute di Diego diventeranno sempre più ...

Una Vita - Trame al 22 febbraio : Victor chiede a Maria Luisa di sposarlo - lei si arrabbia : Nuove e avvincenti puntate della soap Una Vita ci attendono anche nella settimana dal 17 febbraio al 22 febbraio. Le anticipazioni sui nuovi episodi ci svelano che Blanca farà di tutto per scoprire la verità sul passato di Olga, tanto da spingersi con la sorella al Bosco delle Dame, gettando nella preoccupazione Samuel che non sa che fine abbia fatto la moglie. Vedremo, inoltre, la reazione inaspettata di Maria Luisa alla proposta di matrimonio ...

Una Vita - Trame : Adela si sacrifica per permettere a Simon e Elvira di fuggire : Nelle prossime puntate di Una Vita assisteremo al ritorno di fiamma tra Simon Gayarre e Elvira Valverde, interpretati dagli attori Jordi Coll e Laura Rozalen. Le anticipazioni svelano che la coppia capirà di non poter vivere distanti, tanto da decidere di fuggire da Acacias 38. Una Vita: Simon e Elvira tornano insieme Come abbiamo, visto Simon deciderà di onorare il matrimonio con Adela dopo aver chiuso la relazione extraconiugale con Elvira. ...

Una Vita - Trame spagnole : Felipe sventa il suicidio di Ramon - Celia diventa pazza : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la telenovella spagnola scritta da Aurora Guerra, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle nuove puntate, in onda a febbraio in Spagna, si soffermano su Ramon e Celia, interpretati dagli attori Juanma Navas e Ines Aldea. Se il nobile deciderà di compiere un gesto inconsulto dopo la perdita di Trini, la moglie di Felipe comincerà a mostrare segni di evidente pazzia in seguito ...