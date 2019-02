Limoni per la ricerca nella lotta ai tumori

I Limoni per la Ricerca : CITRUS-L’orto Italiano accanto a Fondazione Veronesi : Citrus – l’Orto Italiano, azienda ortofrutticola di Cesena da sempre al fianco di Fondazione Umberto Veronesi, è stata scelta come partner esclusivo per la terza edizione di questa importante iniziativa. Dal 3 al 16 marzo, le speciali retine da 500gr di Limoni (varietà primofiore) di Fondazione Umberto Veronesi saranno distribuite in tutta Italia da Citrus – l’Orto Italiano in più di 2.500 supermercati al costo di 2,00 euro. I Limoni ...