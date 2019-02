Grillo contestato | «Dimettiti da garante | siete portavoce di Salvini»

Grillo contestato a teatro : «Dimettiti da garante - siete portavoce di Salvini» : Prima dello show al teatro Brancaccio, alcuni contestatori hanno innalzato striscioni contro il Movimento: «Avete tradito i nostri valori solo per le poltrone»

Bologna - Grillo contestato dai No-Vax. Spunta il video della sua risposta : “Non ho tradito - non sono il capo politico” : Nei giorni scorsi era stata diffusa la notizia di una contestazione da parte di un gruppo di ‘no-vax‘ all’indirizzo di Beppe Grillo durante il suo spettacolo a Bologna. Verso la fine dello show, un gruppo di attivisti ha esposto una serie di striscioni e contestato il comico per la sua adesione al Manifesto promosso dal virologo Roberto Burioni. Motivo di diversi attacchi al fondatore del M5s. Ad alzarsi in piedi è stata una ...

Beppe Grillo contestato dai No Vax : "Hai rotto i c...." : Uno show come gli altri, con il comico genovese sul palco, qualche risata e i monologhi. Lo spettacolo di Beppe Grillo , a Bologna, doveva essere esattamente lo stesso. Ed è stato così fino a quando ...

Grillo : 'Abruzzesi ci ridiano 700 mila euro'. Contestato da no-vax - : Il comico, dopo la frenata del M5s nelle regionali abruzzesi, si esibisce a Bologna e chiede alla Regione di restituire i soldi, "le 4 ambulanze e gli spazzaneve a turbina". Striscioni di un gruppo no-...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : M5s - Beppe Grillo contestato da no-vax a Bologna - 13 febbraio 2019 - : Le Ultime notizie di oggi, 13 febbraio 2019: Grillo contestato a Bologna, frecciatina agli abruzzesi. Arrivata l'analisi costi-benefici Tav. Caos in Russia.

Bologna - Beppe Grillo contestato da 'no-vax' durante spettacolo : durante un suo spettacolo a Bologna Beppe Grillo è stato contestato da un gruppo di "no-vax". Verso la fine dello show, un gruppo di attivisti ha esposto una serie di striscioni e contestato il comico ...

Grillo contestato dai no vax : euro Ci hai traditi - non ti voteremo più euro : All'origine del malcontento l'adesione di Grillo al "Patto per la scienza" dell'immunologo Roberto Burioni , principale oppositore dei no vax. La rabbia degli attivisti è proseguita davanti alle ...

Grillo contestato dai no vax : "Ci hai traditi - non ti voteremo più" : All'origine del malcontento l'adesione di Grillo al 'Patto per la scienza' dell'immunologo Roberto Burioni , principale oppositore dei no vax. La rabbia degli attivisti è proseguita davanti alle ...

Beppe Grillo contestato a Milano dai no vax : “Un buffone - ora è servo delle multinazionali. Non sta più col popolo” : Beppe Grillo è tornato in scena al Teatro Dal Verme di Milano e durante lo spettacolo è stato contestato da un gruppo di attivisti no vax, che gli hanno gridato “buffone”. Lui, dal palco, ha risposto che “hanno pagato il biglietto, possono contestare”. Il gruppo ha lasciato il teatro prima della fine dello spettacolo e ha spiegato perché si sente “tradito” dal fondatore del M5s. L'articolo Beppe Grillo ...

Beppe Grillo contestato a teatro. Spettatori gridano : "Sei un buffone" - : Durante e dopo lo spettacolo al teatro Dal Verme, il comico ha ricevuto contestazioni da parte di alcune persone, che gli hanno fatto notare un cambio di posizione sul tema vaccini. Lui dal palco ha ...

Beppe Grillo contestato a teatro. Spettatori gridano : “Sei un buffone” : Beppe Grillo contestato a teatro. Spettatori gridano: “Sei un buffone” Durante e dopo lo spettacolo al teatro Dal Verme, il comico ha ricevuto contestazioni da parte di alcune persone, che gli hanno fatto notare un cambio di posizione sul tema vaccini. Lui dal palco ha risposto: “Hanno pagato il biglietto, hanno diritto di dire la ...

Grillo contestato a teatro : "Sei un buffone" : Beppe Grillo contestato da un gruppo di giovani durante il suo show al teatro dal Verme di Milano . Mentre raccontava alcuni ricordi della sua famiglia, il comico ha detto: "Mio padre non rideva mai; ...

Grillo contestato a Oxford - il garante M5S si difende : «Non siete cortesi» : Lo stesso è accaduto quando lo hanno contestato sulla democrazia interna ai Cinque Stelle e quando un giovane ha esclamato «la politica è una professione seria» è partito un altro battimani, che ha ...

Grillo contestato ad Oxford : 'Buffone ' : Gli studenti poi lo incalzano sui vaccini : "Non ho mai fatto una affermazione contro la scienza dei vaccini " si è difeso -Il problema è la politica che vuole imporli". E a chi gli ricorda le sue ...