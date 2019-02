Francia | profanato cimitero ebraico in Alsazia | svastiche blu e gialle sulle lapidi

ilfattoquotidiano

: #Francia, profanato cimitero ebraico di Quatzenheim, in Alsazia. Le tombe sono state riempite di svastiche blu e gi… - RaiNews : #Francia, profanato cimitero ebraico di Quatzenheim, in Alsazia. Le tombe sono state riempite di svastiche blu e gi… - Amanda_R66 : RT @RaiNews: #Francia, profanato cimitero ebraico di Quatzenheim, in Alsazia. Le tombe sono state riempite di svastiche blu e gialle e su u… - patridec : RT @deborah_granz: Francia, svastiche sulle lapidi. Profanato cimitero ebraico in Alsazia - Rai News -

(Di martedì 19 febbraio 2019)blu ee altri simboli antisemiti disegnati con le bombolette spray. Così sono state profanate circa 80di unfrancese. È l’ultimo caso di antisemitismo in. E’ accaduto a Quatzenheim, un villaggio di 800 abitanti situato a circa 20 km a ovest di Strasburgo, nella notte tra lunedì e martedì. L’atto vandalico è stato reso pubblico da Sylvain Waserman, vicepresidente dell’Assemblea nazionale francese e deputato eletto con la Republique En Marche nel Bas-Rhin. Nello stesso giorno in diverse città del Paese erano in programma marce proprio per dire “basta” all’antisemitismo.“Agiremo, adotteremo leggi e puniremo”, ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron, subito andato inper parlare e tranquillizzare gli abitanti. Immediata la condanna anche del ministro ...