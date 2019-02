Diabete tipo 2 | se soffri di mal di testa sei meno a rischio

dilei

(Di martedì 19 febbraio 2019) Sespesso di mal di, potrebbe esserci il lato positivo della medaglia: secondo un nuovo studio, condotto dai ricercatori delle università di Parigi e Berlino (sotto la guida di Fabrice Bonnet e Guy Fagherazzi) e pubblicato su Jama Neurology, il mal didi cui talvolta le donne soffrono potrebbe tener lontano ildi2.Cos’è ildi2? È la forma dipiù frequente, tipica dell’età matura e caratterizzata da una duplice caratteristica: non viene prodotta una quantità d’insulina sufficiente a soddisfare le esigenze dell’organismo, oppure l’insulina prodotta non agisce in modo opportuno. Come conseguenza, si ha un aumento dei livelli di glucosio nel sangue ma – a differenza di quanto succede neldi1 – per chi ne soffre l’iniezione d’insulina esterna non è di vitale ...