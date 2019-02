Conferme Nokia 9 PureView per processore e RAM tramite Geekbench

optimaitalia

(Di martedì 19 febbraio 2019)Non passerà inosservato il, fosse anche solo per la penta-cam che ne andrà a calcare il dorso, e di cui vi abbiamo meglio parlato in questo articolo (trattasi di un comparto in grado di raggiungere complessivamente una risoluzione di 64MP). Il device, passato di recente sulle pagine di, vede confermate alcune delle specifiche che andranno a comporre il quadro tecnico generale: sotto il cofano batterà lo Snapdragon 845, e non l'ultimo Snapdragon 855, insieme a 6GB di RAM ed Android 9.0 Pie. Il punteggio ottenuto ammonta a 2269 in single-core e 8793 in multi-core, risultati tutto sommato soddisfacenti, specie considerato il SoC che il dispositivo monterà.Non è escluso che il terminale possa presentarsi anche in una variante con 4GB di RAM, cosa che andremo ad appurare più avanti, visto che la presentazione delè ormai molto vicina ...