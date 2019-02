Che Dio ci aiuti | l’attrice di Ginevra svela cos’è successo sul set

Claudio CecChetto sulla proposta di legge per le radio : “Se la musica è buona non importa da dove viene” : C'è l'esigenza di rimettere al centro la musica, in Italia e nelle parole di Claudio Cecchetto che commenta la proposta di legge della Lega a proposito delle canzoni da trasmettere in radio. Si propone di obbligare le emittenti radiofoniche a trasmettere almeno un brano italiano ogni 3 ma non solo, nella proposta di legge c'è anche una quota di passaggi radiofonici da riservare agli emergenti, circa il 10%. Andrebbe però chiarito, ...

Montalbano - grande successo anChe per il secondo episodio : oltre 10 milioni davanti alla tv : Ancora un grande successo per Il commissario Montalbano: lunedì 18 febbraio l'episodio trasmesso su Rai1, intitolato Un diario del '43 , è stato visto da 10 milioni e 150mila spettatori, con il 43,5% ...

Secondo uno studio i neuroni comuniCherebbero in modalità wireless : Una forma di comunicazione fra neuroni che avverrebbe in modalità “wireless”: è questa la scoperta condotta da un equipe di scienziati diretti dall’ingegnere bio-medico Dominique Durand, proveniente dalla Case Western Reserve University, e pubblicata sul prestigioso Journal of Phisiology. Il metodo di scambio di informazioni avverrebbe sotto forma di “onda” di natura elettrica in grado di propagarsi per tutto il tessuto cerebrale, compiendo ...

Vittorio Feltri : 'Matteo Renzi - i suoi nemici godono. Stesso odio Che colpì Craxi - Andreotti e Berlusconi' : Anche Myrta Merlino sempre su Twitter aveva commentato: 'Salvini, Renzi e la magistratura: chi pensava che l'intreccio malato tra politica e giustizia fosse un ricordo del passato si sbagliava di ...

Vittorio Feltri : "Matteo Renzi - i suoi nemici godono. Stesso odio Che colpì Craxi - Andreotti e Berlusconi" : "Ma quanto godono i numerosi nemici di Renzi per le sue disgrazie di famiglia". Vittorio Feltri, con un post su Twitter, commenta così il caso dell'arresto ai domiciliari dei genitori di Matteo Renzi avvenuto ieri 18 febbraio. "Si estende l'odio che colpì Craxi, Andreotti e Berlusconi", conclude il

Addio a Karl Lagerfeld - esteta geniale Che ci ha insegnato l’amore per il bello (e l’autoironia) : 2018: con Dior nel cuoreChoupette2018: nell'Antico Egitto2018: aspettando il Natale2018: al mare2018: con Silvia Venturini Fendi2017: alla Filarmonica di Amburgo2017: sotto le cascate2017: la medaglia Grand Vermeil2017: nel tempio di Poseidone2017: nello spazio2017: Paris Photo7L in rue de Lille2016: con Pharrell e Cara2016: nella Fontana di Trevi2016: con le sue sarte2016: a Cuba2016: nella casa delle bambole2016: con Suzy Menkes2015: con Anna ...

Cannabis - uno studio su 100mila adolescenti dimostra Che la liberalizzazione non aumenta il consumo : (Foto: NurPhoto/Getty Images) Ancora una volta è arrivata l’ennesima conferma da parte della scienza: le politiche restrittive sull’utilizzo della Cannabis non scoraggiano i giovani dal consumarla. A dimostrarlo è un nuovo studio dei ricercatori dell’università del Kent, nel Regno Unito, secondo cui non ci sarebbe alcuna associazione tra i Paesi che hanno liberalizzato il consumo di Cannabis e un tasso di utilizzo da parte ...

Sarri - arrivano anChe gli insulti : l'addio è vicino - : E' un momento terribile per Maurizio Sarri al Chelsea. Dopo la bastosta in Premier League con il City, è arrivata la pesante sconfitta a Stamford Bridge contro il Manchester United in FA Cup, un secco ...

Uno stipendio per le nonne Che si occupano dei nipoti - accadrà in Svezia : Da sempre la nonna è considerata uno dei pilastri più importanti di ogni famiglia. Dolci, attente e amorevoli sono da sempre le protagoniste dei nostri ricordi da bambini. Chi di noi non ha mai passato un sabato mattina nel giardino della nonna mentre i genitori erano al lavoro? Insomma, le nonne dovrebbero diventare patrimonio dell’UNESCO per la loro fondamentale importanza durante la crescita di una famiglia. La Svezia è conosciuto come ...

Addio ai tamponamenti : arriva AEBS - il sistema Che obbliga alla frenata automatica : I tamponamenti eliminati dalla frenata automatica. Entro il 2022 le case automobilistiche doteranno il nuovo sistema "Autonomous emergency braking system" AEBS su tutte le vetture di nuova omologazione. Successivamente, le auto di nuova immatricolazione dovranno essere munite con il nuovo sistema entro due anni. In mancanza della dotazione della frenata automatica contro i tamponamenti la vettura non potrà essere immessa in commercio e quindi ...

"Addio agli auricolari" - ecco la tecnologia del MIT Che cambierà il mondo : Addio agli auricolari. Un team di scienziati del prestigioso Massachusetts Institute of Technology ha sviluppato una tecnologia, a dir poco rivoluzionaria, che consentirà di trasmettere le onde sonore ...

Si è dimesso Kevin Masocco - consigliere comunale della Lega a Bolzano Che aveva parlato in un messaggio audio di una «dj da violentare» : Si è dimesso Kevin Masocco, consigliere comunale della Lega a Bolzano finito nei giorni scorsi al centro di una polemica per le parole violente e sessiste contenute in un messaggio vocale inviato su WhatsApp, che gli era stato attribuito dai giornali

Allo stadio non c’era Napoli - c’era un coma : assenti persino i parCheggiatori : Per ogni esperienza di un passaggio c’è la prima volta. Basta saper attendere e tenere gli occhi aperti. Domenica, mentre sostavo in una Via Terracina deserta, a meno di un’ora dal posticipo serale, ho atteso per diversi minuti un parcheggiatore. Che non si è presentato. Ero immobile nel silenzio di una sera che ricordava le ventidue del trentuno dicembre. In decenni di San Paolo, mai vidi un match senza salutare un parcheggiatore. È il segno ...