Auto | è in vendita una delle 10 Ferrari J50 GALLERY

Nella rivendita di Autoricambi una pistola pronta all'uso : due arresti : In una rivendita di autoricambi sulla traversa vecchia Fontanelle, i carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia hanno arrestato Cataldo Accurso e Salvatore De Felice, il primo ...

Compravendita tra privati : Auto - moto o casa. Tasse e come funziona : Compravendita tra privati: auto, moto o casa. Tasse e come funziona A volte la Compravendita di un immobile o di un altro bene tra privati, presenta indubbi vantaggi rispetto all’ipotesi in cui ci si avvale di un intermediario. Vediamo di seguito come funziona la Compravendita tra privati. Compravendita tra privati: come funziona e quali pro e contro Può capitare che un comune cittadino, per risparmiare tempo e denaro, voglia ...

Maserati Ghibli prima a gennaio - ma l'ecotassa danneggia la vendita delle Auto di lusso : Era facile prevederlo, ma ora le case costruttrici, gli automobilisti e l'industria devono affrontare gli effetti dell'ecotassa sulle emissioni delle vetture più performanti, che chiaramente sono negativi. Il mercato italiano a gennaio è calato del -7,5%, con Fca in sofferenza (-20% circa) e il recupero dei costruttori stranieri, Peugeot in primis. Scorrendo i dati di vendita del segmento F, quello che comprende le auto di lusso e le sportive, ...

Della Valle : “Fiorentina non in vendita ma prosegue l’Autofinanziamento” : "La Fiorentina non è in vendita ma continuerà ad agire in regime di autofinanziamento", ha spiegato Andrea Della Valle in un incontro con i Club Viola. L'articolo Della Valle: “Fiorentina non in vendita ma prosegue l’autofinanziamento” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Distributori Automatici di alcolici - vendita 'libera' ai minorenni : L'Unità Operativa Tutela Emergenze Sociali e Minori della Polizia Municipale di Napoli nell'ambito del contrasto al consumo di sostanzeproibite da parte di minorenni ha posto in sequestro penale un ...

Auto elettriche : le previsioni di vendita per il 2019 : Appena finito il 2018 si fanno già previsioni per l’anno nuovo. I primi dati vengono da Bloomberg, istituto specializzato nel settore energetico che ipotizza per il nuovo anno una crescita del 40% delle vetture a emissioni zero. In cima, come prevedibile, la Cina che dovrebbe assorbire circa il 57% della domanda. Una percentuale elevata ma che rappresenta un consistente attenuamento della crescita rispetto agli ultimi anni e, soprattutto, al ...

Vendita di Auto e finanziamenti - dall'Antitrust una multa da 678 milioni alle case produttrici : multa da 678 milioni di euro per case automobilistiche e società finanziarie responsabili di aver messo in piedi un cartello per la Vendita di automobili tramite finanziamenti. Lo ha deciso l'...

Mette in vendita online l'Auto e dà il pin al truffatore : via 1100 euro : Aveva inserito un'inserzione relativa alla vendita della propria autovettura, del valore di 3mila euro. Un operaio ventenne di Orgiano, dopo essere stato contattato via telefono per la definizione ...

Cristiano Ronaldo : la sua prima Auto in vendita ad un prezzo affare [FOTO] : Si tratta di un’Audi S3 del 2000 acquistata quando il giocatore militava nello Sporting Club Portugal Oltre ad essere uno de calciatori più forti e facoltosi al mondo, Cristiano Ronaldo è anche un celebre collezionista di automobili, capace di vantare nel proprio garage alcune delle hypercar più rare e preziose di sempre. La passione per i veicoli a quattro ruote di Ronaldo ha vecchie origini, infatti il fuoriclasse portoghese comprò la ...

