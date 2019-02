Rai mostra esempi video in 8K Tecnologia disponibile per le Olimpiadi 2020

Il tempo è scaduto - l’Alfa Romeo Racing si mostra al mondo : Raikkonen e Giovinazzi presentano la nuova C38 [GALLERY] : L’Alfa Romeo Racing è l’ultima scuderia a presentare la propria monoposto, facendolo proprio a ridosso della prima giornata di test a Barcellona Comincia ufficialmente la stagione di Formula 1, scatta oggi la prima sessione di test del 2019, in programma fino a giovedì sul circuito di Barcellona. Proprio il tracciato del Montmelò è il teatro della presentazione dell’Alfa Romeo Racing, ultima scuderia a mostrare al mondo ...

Gotham 5 - il tRailer del settimo episodio ci mostra la nascita del Joker : in Usa il 21/02 : Questa notte Tv Guide ha rilasciato online un trailer del canale Fox sul nuovo episodio di Gotham, il settimo della quinta ed ultima stagione della serie prequel di Batman: nel video, abbastanza ricco di sequenze, viene mostrato lo scontro tra il futuro Cavaliere Oscuro e il suo storico nemico dai capelli verdi e dal ghigno inquietante. Non si parla ancora di Batman o Joker ma, mentre di Bruce conosciamo già il destino, di Jeremiah non abbiamo ...

Le meraviglie d'Oriente di Luigi Ballarin in mostra a Roma dal 22 febbRaio : Vivaci intarsi di colore, che richiamano gli interni delle moschee, e forme definite che esprimono forza, il cavallo, e leggerezza, le farfalle,, ma anche figure umane che come un'infinità di puntini ...

Il nuovo tRailer di Far Cry New Dawn ci mostra come potenziare la nostra base : Far Cry New Dawn sarà disponibile solo da domani e Ubiosft ha ben pensato di pubblicare un nuovo trailer per aiutare i giocatori a sopravvivere in questo nuovo mondo devastato. Il trailer in questione si focalizza sui modi per potenziare la base del giocatore, Prosperity.come riporta Gamingbolt, Prosperity è formata da diverse strutture come il campo d'addestramento, giardino, banco da lavoro e la zona adibita alle spedizioni. Esplorando il ...

Dragon Quest Builders 2 ha una data di uscita e si mostra in nuovi tRailer e video gameplay : Square Enix ha annunciato che il GdR, Dragon Quest Builders 2, includerà una campagna in single-player, una nuova modalità di costruzione in multiplayer e sarà disponibile per PlayStation 4 e Switch a partire dal 12 luglio 2019. Tutti i dettagli, un nuovo trailer e un nuovo video gameplay nel comunicato ufficiale:Dragon Quest Builders 2, ovvero il seguito dell'acclamatissimo Dragon Quest Builders, uscito nel 2016, include ancora più contenuti e ...

Degrees of Separation : il platform 2D scritto da Chris Avellone si mostra nel tRailer di lancio : Il produttore tripla I Modus Games e lo sviluppatore Moondrop hanno pubblicato il trailer di lancio del gioco di rompicapi a piattaforme 2D Degrees of Separation, in vista del lancio del 14 febbraio 2019. Unendo sapientemente le diverse fasi di una relazione a un tocco di narrativa, Degrees of Separation arriva questa settimana su PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e Steam.Con uno dei protagonisti in grado di manipolare la forza del calore ...

Jump Force si mostra nel suo tRailer di lancio : Mentre i possessori della limited edition di Jump Force aspettano di poterlo giocare a partire da domani, il gioco si mostra nel trailer di lancio per la felicità di tutti gli appassionati del picchiaduro dedicato ai più celebri personaggi dei fumetti.Riportiamo di seguito il trailer di lanci assieme al comunicato ufficiale Bandai Namco per tutti i dettagli:Read more…

Anthem si mostra nel tRailer di lancio : Anthem è distante solo un paio di settimane dal lancio. C'è molta curiosità intorno a questo atteso gioco ma anche un sacco di eccitazione. Per accrescere ancora di più questa eccitazione, ecco che EA ha pubblicato il trailer di lancio per il gioco.Come segnala Gamingbolt, il video mette in mostra le diverse abilità dei quattro Javelin, possiamo vedere varie sequenze di combattimento e, a quanto pare, le immagini sono piuttosto buone.Le demo di ...

La mostra dell'artista comasco Silvio Curti - 'Out of The Blue' - fino al 25 febbRaio all'Università : "Con questa mostra voglio portare l'attenzione sui volti noti e meno noti della scienza. Come accadde per la nascita della pop art con Hamilton e Lichtenstein, che negli anni 60 riuscirono ad ...

World War Z si mostra in un nuovo Gameplay TRailer : Saber Interactive ha pubblicato un nuovo Trailer che mostra il Gameplay frenetico e avvincente Players vs Players vs Zombies (PvPvZ) in World War Z, l’attesissimo gioco ispirato all’acclamato film d’azione della Paramount Pictures. nuovo Gameplay Trailer per World War Z Mentre la modalità classica co-op a quattro giocatori di World War Z ti mette faccia a faccia contro implacabili sciami di zombi, quella PvPvZ offre ...

F1 – Tale padre - tale figlio : Robin mostra le stesse attitudini di Raikkonen - il figlio di Kimi dà l’esclusiva alle macchinine! [VIDEO] : Il figlio di Kimi Raikkonen vuole giocare solo con le macchinine, la madre lo filma e mostra come il piccolo Robin assomigli tremendamente al padre Un video, finito tra le storie Instagram di Minttu Raikkonen, mostra l’attitudine del figlio di Kimi a giocare solo con le macchinine. Mentre la madre completa un disegno, infatti, il biondissimo bambino si precipita sull’altro gioco a cui vuole dare l’esclusiva. Il filmato ...

Vaticano. Grande successo per i capolavori russi in mostra fino al 16 febbRaio : ... Galleria Tretyakov Statatel, uno dei musei più grandi e più visitati dal 1856, dai Musei Vaticani e dalla Fondazione benefica di Alisher Usmanov "Arte, scienza e sport», che si preoccupa di riunire ...

Il survival horror Chernobylite torna a mostrarsi in nuove immagini e in un teaser tRailer : The Farm 51, sviluppatore noto per Get Even, annunciò tempo fa il suo nuovo progetto, ovvero un survival horror ambientato all'interno della Zona di Esclusione (o Zona di Alienazione) di Chernobyl, intitolato Chernobylite.Il gioco si baserà su tematiche come "cospirazione, orrore, sopravvivenza, amore e ossessione". Il team ha passato molto tempo nella Zona di Esclusione di Chernobyl per raccogliere tutti i dati e i materiali necessari alla ...

A Ferrara il fascino della Belle Époque : il 16 febbRaio apre la mostra 'Boldini e la moda' : Il legame che il pittore Giovanni Boldini , Ferrara 1842 - Parigi 1931, ebbe con la nascente industria del fascino durante la Belle Époque verrà analizzato dalla mostra ' Boldini e la moda ' che sarà ...