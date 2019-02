MotoGp | a 26 anni Marquez torna bambino

MotoGp - la carriera di Marc Marquez : 7 Mondiali vinti negli ultimi 9 anni FOTO : Marc festeggia i 26 anni da campione del mondo in carica. Sono 7 i Mondiali vinti dallo spagnolo: il primo titolo è arrivato nel 2010 in 125, poi si è laureato campione in Moto2 nel 2012, infine ha vinto per 5 volte il campionato MotoGP ...

Marc Marquez compie 26 anni - compleanno da campione in carica della MotoGp : Il 1993 è l'anno di nascita dell' Unione europea con l'entrata in vigore del trattato di Maastricht , e del debutto del Late Show con David Letterman. Federico Fellini riceve l'Oscar alla carriera, ...

Marc Marquez compie 26 anni : la sua vita tra MotoGp e il nuovo amore Lucia Rivera Romero : Il fuoriclasse di Cervera compie 26 anni. È stato operato alla spalla lo scorso 4 dicembre, dopo aver vinto il suo quinto titolo in MotoGP, ma proprio durante la riabilitazione ha voluto aggiornare ...

“Entusiasti di condividere con te questo nuovo capitolo della storia della MotoGp” : lo speciale messaggio di auguri della Yamaha per i 40 anni di Valentino Rossi : Il messaggio speciale della Yamaha per il 40° compleanno di Valentino Rossi: le dolci parole del team di Iwata per il Dottore Sono ben 40 le candeline che Valentino Rossi spegne oggi, un traguardo che il nove volte campione del mondo ha deciso di festeggiare con amici e parenti in maniera blindatissima, senza far trapelare nulla sui social. Tantissimi i messaggi di auguri per il pilota Yamaha sui social e, tra questi, non poteva di certo ...

MotoGp – Da Jovanotti a Carl Cox : gli auguri… musicali per i 40 anni di Valentino Rossi [VIDEO] : Jovanotti, Cesare Cremonini, Vasco Rossi e Carl Cox: gli auguri musicali per i 40 anni di Valentino Rossi E’ arrivato il giorno tanto atteso dai tifosi di Valentino Rossi: il Dottore spegne oggi ben 40 candeline ed entra nei tanto chiacchierati ‘anta’, anche se il suo animo è ancora quello di un ragazzino, motivato a far bene in sella alla sua moto. Tantissimi i messaggi d’auguri che il pilota Yamaha ha ricevuto ...

MotoGp - Valentino Rossi e i suoi 40 anni : l’entusiasmo di un ragazzino e il sogno del 10° titolo : “Valentino Rossi è finito e Valentino Rossi è bollito“: le argomentazioni sul centauro di Tavullia sono un po’ queste. Lui le avrà lette tante di quelle volte da riderci e scherzarci sopra però di fatto oggi che compie esattamente 40 anni qualcuno ha qualche convinzione in più sul ritenere il “Dottore” pensionabile. La stagione passata senza vittorie, non essendo mai stato davvero in lizza per il titolo iridato in ...

MotoGp - Valentino Rossi intervistato da Guido Meda per i 40 anni : In una lunga intervista con Guido Meda per Sky Sport, il Dottore non può non guardarsi alle spalle e ricostruire alcuni momenti salienti della sua leggendaria carriera. La scelta più giusta è stata ...

MotoGp - auguri Rossi! 40 anni e tanta voglia di vincere ancora : ROMA - A guardarlo non li dimostra. Eppure, Valentino Rossi oggi li ha compiuti per davvero quarant'anni. E ha ancora la stessa voglia di vincere di quand'era un ragazzino, nonostante i nove titoli ...

MotoGp - Valentino Rossi - '15 anni fa ero il più veloce in pista - ora molte volte no' : Lo è di più per lo sport che faccio. Come pilota di MotoGP sono vecchio e mi dispiace. Mi piacerebbe continuare a correre tanti anni. Non sarà così». Ogni bambino sogna di fare il pompiere, l'...

MotoGp - Valentino Rossi pronto a festeggiare i suoi 40 anni : ecco come Tavullia celebra il suo Dottore [GALLERY] : Nella giornata di domani il pesarese taglierà il traguardo dei 40 anni, Tavullia celebra con cartelloni e bandiere il proprio idolo Valentino Rossi si prepara a festeggiare 40 anni, domani 16 febbraio sarà il grande giorno per il Dottore e per l’intera Tavullia. La cittadina pesarese infatti attende con ansia questo avvenimento, lo confermano i cartelloni e gli striscioni comparsi per le vie del centro storico. Un modo per omaggiare ...

MotoGp - Valentino Rossi e i suoi 40 anni : “Il 10° titolo è un sogno in cui credo. Smettere nel 2020? Non ho deciso” : Anno di nuove sfide e anno di nuovi record da realizzare. Valentino Rossi, pRossimo alle quaranta candeline (il 16 febbraio), si prepara per un’altra stagione in MotoGP dove le motivazioni e la determinazione non mancheranno. Non è stato un 2018 facile per il “Dottore”, a secco di vittorie nella classe regina e mai davvero in lizza per il titolo. Il terzo posto finale è un brodino che non può soddisfare chi come lui aspira ...

MotoGp - Jorge Lorenzo : 'Rossi? C'è molto rispetto tra noi - spero corra fino a 46 anni' : MotoGP 2019 Jorge Lorenzo è stato ospite di Sky Sport, lo spagnolo della Honda ha fatto visita alla redazione motori, terminata con una lunga intervista a Sky Sport 24. Ricordiamo che il maiorchino ha saltato i recenti test di Sepang a causa della frattura dello scafoide rimediata lo scorso 20 gennaio mentre si allenava con la moto da dirt-track nei pressi ...

Mondiale Superbike in diretta tv su Sky per tre anni : si arricchisce l’offerta motori dopo F1 e MotoGp : Ora è ufficiale: il Mondiale Superbike sarà trasmesso in diretta tv su Sky per il triennio 2019-2021. La rassegna iridata riservata alle derivate di serie sbarca sul network di Murdoch che così arricchisce la propria offerta motori visto che detiene già i diritti per i Mondiali F1, MotoGP e MotoE. Il campionato si aprirà il prossimo 22 febbraio col GP di Australia e a Phillip Island si accenderanno anche le telecamere di Sky per seguire ...