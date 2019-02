Legittima difesa | figlia Peveri | Difficile credere ancora in giustizia

Armi - tra gli stand dell’Hit show di Vicenza : “A casa padroni di sparare”. Opal : “ Legittima difesa? Si trovano nuovi clienti” : La Hit show di Vicenza è uno dei più importanti appuntamenti fieristici per il settore delle Armi . Qui un anno fa, l’allora candidato premier Matteo Salvini firmò una assunzione pubblica di impegno a tutela dei detentori legali di Armi promossa da alcune associazioni. E questo fine settimana, il leader della Lega è tornato alla fiera nei panni di vice premier e di Ministro dell’Interno raccogliendo il plauso del settore per il rispetto degli ...

Camera - la Legittima difesa andrà in aula il prossimo 18 febbraio : L' aula della Camera esaminerà la proposta di legge sulla legittima difesa dal prossimo 18 febbraio : lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. In quella settimana l'Assemblea di ...

Sulla Legittima difesa i 5 stelle "vogliono chiarimenti" : "La difesa è sempre legittima " è lo slogan della Lega per portare avanti uno dei disegni di legge simbolo del partito. Se prima con i 5 stelle si era trovata la tregua, adesso i parlamentari pentastellati chiedono un chiarimento.Secondo quanto riportato dall'Adnkronos fonti parlamentari hanno chiesto un incontro per cercare di approfondire alcuni aspetti considerati critici presenti nel disegno di legge. Il tutto culminerà ...

Legittima difesa - i tempi si allungano. Stop al ddl : c’è un errore sulle coperture : Il disegno di legge dovrà tornare all’esame del Senato per una terza lettura. Rischio ingorgo per i decreti |

Legittima difesa : approvazione ddl salta per errore su coperture : L'alleanza M5S-Lega potrebbe essere arrivata ad un punto di rottura. Infatti, oggi, per un cavillo giuridico legato ad un errore sulle coperture finanziarie è salta ta l' approvazione del disegno di legge sulla Legittima Difesa , una delle riforme care principalmente alla Lega di Matteo Salvini. E, ovviamente, c'è stato subito chi ha ipotizzato il complotto dei pentastellati ai danni del Vicepremier e Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per ...

Legittima difesa - i tempi si allungano : Il disegno di legge, voluto da Salvini, dovrà tornare all’esame del Senato per una terza lettura. Rischio ingorgo per i decreti

Legittima difesa - il ddl torna in Senato per un errore sulle coperture - : Il testo approvato lo scorso ottobre da Palazzo Madama non conteneva le indicazioni sui fondi necessari per renderlo operativo. Per questo i relatori di Lega e Fi hanno presentato un emendamento e, ...