Guardia giurata : corso - requisiti - cosa fa e quanto guadagna : Guardia giurata: corso, requisiti, cosa fa e quanto guadagna quanto guadagna una Guardia giurata Oggigiorno i reati che mettono a repentaglio la pubblica incolumità sono sempre più frequenti. La Guardia giurata rappresenta allora una buona risposta alle esigenze di sicurezza dei cittadini. Vediamo di seguito cosa fa una Guardia giurata, come si diventa e quale guadagno spetta esercitando questa professione. Che cosa fa una Guardia ...

Vercelli - Guardia giurata brucia l'ex fidanzata e confessa : 'Ero in preda ad un raptus' : Sarebbe durato diverse ore l’interrogatorio della guardia giurata di Vercelli che ha speronato e bruciato l’automobile sulla quale si trovava l’ex compagna 40enne, Simona Rocca, tutt'ora ricoverata in ospedale con diverse gravi ustioni. L’aggressore, Mario D’Uonno, 50enne, durante la sua confessione ai carabinieri avrebbe dichiarato di essere stato colpito da un raptus di follia. D’Uonno, dopo essersi costituito è stato arrestato e ...

Tampona autobus - Guardia giurata muore sul colpo : Chieti - Un uomo di 48 anni di Ortona è morto questa mattina verso le 8 in un Tamponamento verificatosi lungo la strada statale 16 nel territorio di Ortona. L'uomo, una guardia giurata, alla guida di una Fiat Multipla, ha Tamponato un autobus di Tua era fermo ad una fermata per far salire i passeggeri. Nell'impatto il conducente dell'auto,che era solo a bordo del mezzo, è deceduto sul colpo. Sul posto, in territorio di ...

UK - girano film a luci rosse in un noto ristorante ma una Guardia giurata scopre tutto : E' una vicenda davvero curiosa quella che giunge dall'Inghilterra, precisamente da Colchester, nella contea dell'Essex, dove il proprietario di un noto ristorante del posto, il The Cells (che oggi è chiuso), Bob Bettis, si è trovato a che fare con una situazione abbastanza delicata. tutto è cominciato quando alcuni cineasti hanno chiesto a Bettis di poter girare alcune riprese di una pellicola non meglio specificata all'interno del suo locale. ...

Guardia giurata : corso - requisiti - cosa fa e quanto guadagna : Guardia giurata: corso, requisiti, cosa fa e quanto guadagna Oggigiorno i reati che mettono a repentaglio la pubblica incolumità sono sempre più frequenti. La Guardia giurata rappresenta allora una buona risposta alle esigenze di sicurezza dei cittadini. Vediamo di seguito cosa fa una Guardia giurata, come si diventa e quale guadagno spetta esercitando questa professione. Che cosa fa una Guardia giurata: le sue mansioni Una Guardia ...