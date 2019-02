Elite Dangerous | un gruppo di piloti sta per completare una missione di salvataggio della

eurogamer

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Qualche tempo fa il Comandante Deluvian Reyes Cruz ha intrapreso un lungo viaggio all'interno di, al fine di stabilire un nuovo record e diventare la persona che si è allontanata di più da Sol. Purtroppo per un errore nel calcolo del carburante, il pilota non è potuto tornare indietro (dopo 600 ore di navigazione reale) e da circa 3 mesi si trova alla deriva nel vuoto.Come riporta Rock Paper Shotgun, 5delFuel Rats (unità specializzata in salvataggi) si sono imbarcati in unadi 600 ore per recuperare lo sventurato pilota, si trattaloropiù ambiziosa e questo fine settimana sarà finalmente portata a termine. Non è la prima volta che si tenta di stabilire nuovi record spingendosi negli angoli più remotigalassia, ad esempio nel 2017 il Comandante Persera ha viaggiato per 65.652 anni luce da Sol, per poi ritrovarsi bloccata ...