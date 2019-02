Elena Fattori | Un milione di euro a Rousseau e non riesco nemmeno a

huffingtonpost

(Di lunedì 18 febbraio 2019) "L'associazioneusufruisce di 90.000di soldi pubblici, versati dai parlamentari, dal mese di Marzo 2018. Quindi ha ottenuto circa undiper implementare la piattaforma. Ad oggi non è dato di avere né una fattura o una ricevuta del versamento né un rendiconto puntuale di come sono stati impiegati questi soldi. Almeno dovrebbe funzionare come un orologio svizzero. Nonneanche a connettermi". Così scrive sul suo profilo Facebook la senatrice M5SIn un post scriptum la parlamentare rincara: "Tutti i mesi verso 300e chiedo gentilmente, internamente, una fattura e il rendiconto. Mai ottenuto risposta. Quindi astenersi dal dire 'i panni sporchi si lavano in casa' o 'questi discorsi fateli internamente' perché non funziona".