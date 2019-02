Conti pubblici | Giorgetti | “Nei prossimi mesi verifichiamo se servirà una manovra

I Conti pubblici dell'Italia al nuovo banco di prova delle agenzie di rating : Milano. L'avanzamento dei negoziati commerciali tra Stati Uniti e Cina ha messo le ali ai mercati asiatici e ha beneficiato in parte anche alle Borse europee nella seduta di inizio settimana orfana di Wall Street per il President's day. Piazza Affari apre in rialzo ma prosegue senza entusiasmo, raff

Demografia e Conti pubblici. Così si aggrava la crisi dei 'debiti gemelli' : Questo debito è attualmente riconosciuto come uno dei fardelli più pesanti che grava sulle spalle della nostra economia, il convitato di pietra per ogni politico sinceramente riformatore. Esiste un ...

Corte dei Conti : saranno anni difficili per i Conti pubblici - crinale stretto per il Paese : Lo ha sottolineato il presidente della Corte dei conti, Angelo Buscema, spiegando che il "ripiegamento" dell'economia internazionale rende "più stringenti i margini delle azioni di riequilibrio del ...

L'allarme di Visco sui Conti pubblici italiani : 'Economia più debole di un anno fa - sono necessarie le riforme' : Il governatore della Banca dpItalia avverte che la priorità deve rimanere la riduzione del rapporto tra debito e prodotto interno lordo e ribadisce l'importanza di proseguire con le riforme

L'Italia rallenta - Visco punta il dito contro il governo per l'incertezza sui Conti. "Investimenti pubblici per la crescita" : Visco ha ricordato come sia l'economia globale a rallentare, ma ha rimarcato i fattori tipicamente nostrani che spiegano la congiuntura peggiore che altrove. 'In Italia', le sue parole, 'la domanda ...

Conti pubblici : minicorrezioni già in manovra - ma il test sarà a luglio : Variazioni % ., *, Stima provvisoria sul dato grezzo al 31/01/2019 Dal canto suo, il ministro dell'Economia Tria Continua nella sua opera di raffreddamento delle tensioni sui Conti italiani . «Il ...

Conti pubblici : minicorrezioni già in manovra - ma il test sarà a luglio : La manovra porta con sé una serie di mini-correzioni, che però hanno due problemi: sono a volte pro-cicliche, cioè rischiano di favorire invece che contrastare la frenata congiunturale. E non basterebbero a tenere il deficit a quota 2% con una crescita piatta o quasi come quella prevista da molti analisti...

Mef. A gennaio Conti pubblici in avanzo di 1 - 4 mld : Finanza pubblica. Dati incoraggianti sulla finanza pubblica, nel gennaio del corrente anno, sono quelli comunicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in un comunicato, sulla base di quanto definito dalla Ragioneria Generale dello Stato . Nel mese di gennaio 2019 il settore statale mostra un avanzo di 1.400 milioni di euro. ...

Conti pubblici - fuga dalla realtà : Italy is opportunity: titoli di Stato, ma anche infrastrutture e privatizzazioni. Queste occasioni vanno colte e soprattutto - negli auspici e nelle necessità del governo gialloverde - con una certa rapidità. Lo impone la recessione tecnica, anche se la motivazione va tenuta in sordina, sotto voce. A New York è da poco sorto il sole e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sa già che dovrà portare a termine ...

Recessione - quanto pesa la frenata del Pil sui Conti pubblici. Rischio manovra bis : La Recessione tecnica certificata dall’Istat con il dato preliminare del quarto trimestre del 2018 (-0,2%), che segue al risultato negativo del terzo trimestre (-0,1%), apre scenari non proprio rassicuranti per i conti pubblici...

Conti pubblici a rischio per l'Ufficio parlamentare di bilancio : l'Ufficio parlamentare di bilancio avverte che la bassa crescita del Pil rischia di compromettere i Conti pubblici. 'Data la manovra, il conseguimento dei nuovi obiettivi programmatici di finanza ...

Conti pubblici - Ufficio bilancio : “Complesso evitare aumenti Iva. Possibili tagli consistenti alla spesa sanitaria” : Appare “perlomeno di realizzazione complessa” l’obiettivo di disinnescare le clausole di salvaguardia da 23 miliardi nel 2020 e 29 miliardi nel 2021 inserite in legge di bilancio, alle quali è “interamente affidato il raggiungimento del rapporto deficit/pil programmatico”. A metterlo nero su bianco è l’Ufficio parlamentare di bilancio, l’organismo indipendente che ha il compito di verificare le ...

Pil - Upb : crescita inferiore a stime - rischi per quadro Conti pubblici : L'Ufficio parlamentare di bilancio avverte che la bassa crescita del Pil rischia di compromettere i conti pubblici. 'Data la manovra, il conseguimento dei nuovi obiettivi programmatici di finanza ...

Dal dato Istat sul Pil alle stime Ue : 4 mesi di fuoco 0per i Conti pubblici italiani : Dal Def di aprile al rating di Standard & Poor's Il 10 aprile il governo deve presentare il Def, il documento di economia e finanza, con l'aggiornamento delle nuove stime, dal Pil al debito, dal ...