Conte smentisce presunti dubbi sul voto online

(Di lunedì 18 febbraio 2019)Nel giro di circa un'ora Adnkronos è stata costretta a rivedere una notizia diffusa circa la contrarierà del Premier Giuseppealche è ancora in corso sul caso Diciotti e in particolare sull'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini accusato di sequestro di persona aggravato dei 177 migranti tenuti per giorni a bordo della nave della Guardia Costiera.Il, lo ricordiamo, si chiude stasera alle 21:30, ma alle 17:30 Adnkronos aveva battuto la notizia, poi riportata anche da altre testate, secondo la quale autorevoli fonti di governo sostenevano che il Premierfosse nettamente contrario alsu questa questione.Invece, in meno di un'ora, è arrivata secca la risposta di Palazzo Chigi che ha fatto sapere che il Presidente del Consiglio "di aver espresso, anche solo in modo informale una posizione o un commento in ordine alla ...