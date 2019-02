Antitrust | pesantissima multa a Sky sul pacchetto ‘calcio’

calcioweb.eu

(Di lunedì 18 febbraio 2019) E’ stata chiusa l’istruttoria nei confronti di Sky Italia, sono state accertate due violazioni del Codice del Consumo, irrogata una sanzione di 7 milioni di euro. Secondo una nota Sky non ha fornito informazioni chiare e immediate sul contenuto delCalcio per la stagione 2018/19, lasciando intendere ai potenziali nuovi clienti che talefosse comprensivo di tutte le partite del campionato di serie A come nel triennio precedente. Il consumatore “in assenza di informazioni che veicolassero immediatamente e con la dovuta rilevanza i contenuti dell’offerta e in particolare le limitazioni sul numero di partite disponibili (7 su 10 per ciascuna giornata di campionato), sarebbe potuto facilmente incorrere nell’errore di ritenere compreso nelSky Calcio l’intero campionato di calcio di serie A, assumendo così una decisione ...