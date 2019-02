Adrian ancora sospeso dal palinsesto di Canale 5

Blastingnews

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Che fine ha fattoo Celentano è tornato in televisione a distanza di anni con il nuovo show in onda su5. E' questa la domanda che si stanno ponendo i tantissimi fan che in queste settimane hanno avuto modo di seguire e vedere in onda sulla rete ammiraglia del Biscione le prime puntate diche, però, non è riuscito ad ottenere dei buoni risultati dal punto di vista degli ascolti, fermandosi a risultati ben al di sotto delle più rosee aspettative. Sta di fatto che da ben due settimane lo show risultadaldi5 e al momento non vi sonotracce.Mediaset, mistero sul ritorno in onda diIn un primo momento, infatti, in casa Mediaset avevano comunicato cheo Celentano, a causa di un'influenza che lo aveva colpito, non avrebbe potuto seguire in prima persona lo svolgimento e la direzione artistica dello show e del ...