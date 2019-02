La Fiorentina vince 4-1 in casa della Spal Polemiche sul Var

La Spal si illude - ma il Var ribalta tutto : la Fiorentina vince 4-1 : Sesto risultato utile consecutivo della Fiorentina che passa 4-1 al 'Paolo Mazza' di Ferrara dopo una gara piena di colpi di scena. Spal in vantaggio al 36' con Petagna ma Edimilson Fernandes al 44' ...

La Fiorentina beffa un Napoli sprecone : la squadra di Ancelotti merita ma non vince : Fiorentina e Napoli non la mettono in rete: finisce a porte inviolate la sfida tra i partenopei e la squadra allenata da Stefano Pioli all’Artemio Franchi di Firenze Il 29 aprile dello scorso anno all’Artemio Franchi di Firenze si consumò una pesante disfatta per il Napoli. A causa della sconfitta contro i viola, la squadra allora allenata da Maurizio Sarri dovette cedere il passo alla Juventus, consegnando lo scudetto nelle ...

Fiorentina - Pioli : 'Dobbiamo vincere contro una grande squadra' : Firenze. Arriva la sfida col Napoli che riporta col pensiero al 29 aprile 2018 quando Simeone con una tripletta mandò in frantumi i sogni scudetto del Napoli. Pioli teme 'l'imprevedibilità del Napoli ...

Fiorentina strepitosa - vince 7-1 contro la Roma e va in semifinale di Tim Cup : Fiorentina-Roma, seconda partita dei quarti di finale di Coppa Italia, si è conclusa con l'eclatante risultato di 7-1 in favore dei padroni di casa toscani, i quali volano quindi in semifinale dove affronteranno l'Atalanta. Primo tempo La prima frazione è stata dominata dai viola. La prima occasione arriva al 4' con Federico Chiesa che riceve palla sulla corsa da Mirallas, tenta il tiro ma la palla esce di poco a lato. Al 7' minuto proprio ...

Calcio femminile - Coppa Italia 2019 : Juventus - Roma - Fiorentina e Milan vincenti nell’andata dei quarti di finale : E’ andata in archivio l’andata dei quarti di finale della Coppa Italia 2019 di Calcio femminile e ci sono state poche sorprese: Juventus, Roma, Fiorentina e Milan si sono imposte nei loro match in trasferta, mettendo una serie ipoteca per la qualificazione alle semifinali in vista dei match di ritorno programmati mercoledì 20 febbraio. Partiamo dalle campionesse d’Italia che hanno realizzato un poker di reti contro il ...

Fiorentina-Roma : dentro o fuori - chi vince va in semifinale di coppa Italia : Roma – Uno dei 4 quarti di finale, da disputare tutti in gara unica, offrirà il succulentissimo big match tra Fiorentina e Roma. Questo pomeriggio, nell’inedito orario delle 18.15, i Viola ospiteranno i Giallorossi allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Entrambe le squadre sono reduci da due gare dall’alto tasso di divertimento e di emozioni da una parte e dall’altra: se la formazione di Eusebio Di Francesco è riuscita ...

Serie A - Milan ko amaro con la Fiorentina. Il Napoli vince 1-0 : Dopo l'anticipo dell'ora di pranzo vinto per 3-1 dalla Lazio di Inzaghi sul Cagliari di Maran, la 17esima giornata di Serie A è proseguita con altre sei sfide alle ore 15 con Milan e Napoli impegnate ...