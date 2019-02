Automobili | dal 2020 sarà obbligatoria la frenata automatica d’emergenza 

meteoweb.eu

: RT @ParcoCastelli: Salviamoli dalle automobili! Campagna di salvataggio #anfibi 2019 ricerca di #volontari. Inizia la 'migrazione riprodutt… - SIPRomaeLazio : RT @ParcoCastelli: Salviamoli dalle automobili! Campagna di salvataggio #anfibi 2019 ricerca di #volontari. Inizia la 'migrazione riprodutt… - NAvventura : RT @ParcoCastelli: Salviamoli dalle automobili! Campagna di salvataggio #anfibi 2019 ricerca di #volontari. Inizia la 'migrazione riprodutt… - giovanniproto67 : RT @giovanniproto67: @guidosfe @EFFEBUTTINA Ho messo due marchi di mezzi trasporto che spiegano le caratteristiche del mezzo già oggi in ve… -

(Di domenica 17 febbraio 2019) All’inizio delentrerà in vigore l’obbligo delladi emergenza per tutti i veicoli di nuova immatricolazione. Il dispositivo (Aeb) arresta il mezzo in caso di pericolo, inteso come un ostacolo improvviso sul suo percorso. A renderlo noto sul proprio sito web è stata la Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (Unece), specificando che si tratta di un’innovazione tecnologica che aiuterà a ridurre le vittime sulla strada, oltre 9.500 nelle sole città dell’Unione Europea nel 2016 pari al 38% delle vittime totali. Uno studio di EuronCap, riferisce l’Unece, ha concluso che i dispositivi Aebs hanno ridotto del 38% gli incidenti a bassa velocità. In base alle stime della Commissione Europea gli Aebs potrebbero salvare oltre 1.000 vite all’anno nella sola Unione Europea. I sistemi Aebs monitorano la vicinanza ...