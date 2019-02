Aumento farmaci fascia c 2019 : prezzi e lista medicinali. Quali sono : Aumento farmaci fascia c 2019: prezzi e lista medicinali. Quali sono Aumento farmaci fascia C in arrivo quest’anno, come comunicato da Federfarma con una nota di fine gennaio. I farmaci di fascia C, e parliamo prevalentemente di antidolorifici, antinfiammatori, pomate o colliri per la congiuntivite con obbligo di ricetta medica, possono subire degli incrementi di prezzo nel gennaio degli anni dispari, dunque ogni 2 anni. Ma sui rincari ...

Sale il prezzo dei farmaci da banco : più di 750 i prodotti interessati all'Aumento : I farmaci di fascia C o quelli che più comunemente vengono chiamati da 'banco', subiranno un incremento di prezzo. I prodotti interessati saranno in tutto circa 800, tra antidolorifici, ansiolitici, colliri per la congiuntivite, pomate per l'acne e antinfiammatori per dolori muscolari. Questi sono solo alcuni dei farmaci che i cittadini andranno ad acquistare ad un prezzo maggiore rispetto al solito. La differenza di prezzo non sarà altissima: ...

Medicinali - stangata in farmacia : Aumento medio di un euro per 800 prodotti tra i più usati : Antidolorifici contro il mal di testa ma anche antidepressivi. Antistaminici contro l'asma, sonniferi per cercare di recuperare qualche ora di sonno, antinfiammatori per i dolori muscolari. Pure...

Dagli ansiolitici ad antidolorifici e colliri - in Aumento i prezzi dei farmaci da banco : Crescono, i prezzi dei farmaci di fascia C. I rincari, in media del 5,7% in parte sono gi scattati e in parte arriveranno entro febbraio. Riguardano quasi 800 diverse tipologie di medicinali chiamati '...