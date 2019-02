Venezuela,Maduro: chiesto aiuto all'Onu

: Venezuela: gli indigeni fanno passare aiuti, è sfida a Maduro - Corriere : Venezuela: gli indigeni fanno passare aiuti, è sfida a Maduro - forza_italia : #Venezuela: il governo italiano sta con il popolo o con il dittatore #Maduro? - lucianonobili : C’e chi ha portato l’Italia in recessione, chi in Venezuela sostiene Maduro, chi rompe i rapporti con la Francia pe… -

Nicolasha invitato l'inviato Usa Elliot Abrams in, rivelando che ci sono stati in questi giorni 'colloqui distesi' tra funzionari dei due Paesi a New York. "Giuro di rimettere in piedi l'economia se Trump toglierà le sue mani infette dal", ha aggiunto, "gli Usa ci rubano miliardi e offrono briciole in aiuti". Ha poi annunciato di averall'Onu per comprare medicinali, e di essere in attesa della convocazione del "Meccanismo di Montevideo" per presentare proposte di pace.(Di sabato 16 febbraio 2019)