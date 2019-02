Ultime Notizie Roma del 16-02-2019 ore 18 | 10

romadailynews

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla

(Di sabato 16 febbraio 2019)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione sabato 16 febbraio in studio Giuliano apertura ancora una volta il rogo e la baraccopoli di San Ferdinando un incendio divampato nella notte in provincia di Reggio Calabria provocando la morte di un migrante il ventinovenne del Senegal la tua identificazione in mattinata Tutto che nel corso della notte gli stessi migranti avevano indicato la vittima come Aldo di allo l’equivoco è nato perché di arlo mancava all’appello l’uomo viveva in una piccola roulotte all’interno del campo letame sono in una baracca di una quindicina di metri da dove si trovava ma ci sono rapidamente propagate l’extracomunitario è stato colto nel sonno non ho avuto scampo salgono così a tre le vittime degli incendi nella baraccopoli San Ferdinando registrato in un eremo le parole del Ministro dell’Interno Matteo Salvini che ...