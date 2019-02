Nuoto | Paltrinieri quarto nella 10 km a Doha | la missione Tokyo continua

Nuoto - World Series 2019 : Gregorio Paltrinieri 4° nella 10 km di fondo a Doha : Finisce sotto il podio il debutto stagionale di Gregorio Paltrinieri nella 10 km di fondo a Doha, prima tappa delle World Series 2019 . Il campione olimpico azzurro deve digerire l'amarezza di una ...

Nuoto di fondo - World Series Doha 2019 : Gregorio Paltrinieri è quarto in Qatar. Vince il tedesco Wellbrock : Arriva un quarto posto per Gregorio Paltrinieri nella prima apparizione dell’anno in acque libere. Il carpigiano, impegnato nel primo round delle World Series 2019 di Nuoto di fondo a Doha (Qatar), non è riuscito a replicare i podi che aveva ottenuto nelle 10 km a Chun’An (Cina) e ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) l’anno scorso. L’azzurro, in una gara che si è giocata molto sulla tattica viste le condizioni non semplici ...

Nuoto di fondo - World Series Doha 2019 : Gregorio Paltrinieri punta al successo con dedica : Domani si ricomincia. Riparte la World Series FINA di Nuoto di fondo da Doha (Qatar) e le attese per l’Italia sono molte, essendo la nostra Nazionale uno dei riferimenti del panorama mondiale della disciplina. Saranno nove gli azzurri a competere: tra gli uomini Gregorio Paltrinieri, Matteo Furlan, Andrea Manzi, Simone Ruffini e Mario Sanzullo mentre tra le donne Arianna Bridi, Rachele Bruni, Giulia Gabbrielleschi e Martina De ...

Nuoto - Gregorio Paltrinieri a Sky : 'Avete visto che forza ha Manuel Bortuzzo" : Le sue prime parole sono proprio per Manuel: "Quello che è successo a Manuel è una cosa fuori dal mondo, non riesci neanche ad immaginarla. Appena l'ho saputo io non ci volevo credere. Ho fatto ...

Dagli allenamenti con Paltrinieri ai colpi di pistola : la giovane promessa del Nuoto Manuel Bortuzzo in fin di vita : Manuel Bortuzzo sparato al torace: mondo del nuoto sotto shock, la giovane promessa italiana in grave pericolo di vita Il mondo del nuoto sotto shock a causa di un episodio avvenuto ieri nel quartiere Axa di Roma. Il 19enne di Treviso Manuel Bortuzzo è stato sparato ieri sera. Il giovane nuotatore, promessa azzurra, che si allena con campioni del calibro di Paltrinieri e Detti, si trovava in compagnia di un gruppo di amici quando è stato ...

Nuoto - Swim League 2019 : come funziona e chi partecipa. Presenti Pellegrini - Paltrinieri e tutti i big azzurri! : Dalle parole ai fatti. Il magnate ucraino Konstantin Grigorishin, che aveva caldeggiato l’idea di sostenere un circuito di gare di Nuoto totalmente esterno alla Federazione Internazionale (FINA), sta prendendo forma. Dopo l’incontro a Londra che ha visto tanti esponenti dell’élite natatoria mondiale coinvolti, il lancio della ISL (International Swim League) è avviato e gode del pieno sostegno degli atleti. Attraverso questa ...

Nuoto - il 2019 dell’Italia. Tutte le frecce su cui puntare verso i Mondiali. Detti - Paltrinieri e Quadarella guidano la numerosa truppa tricolore : Tre argenti, quattro bronzi e dodici medagliati; sette quarti posti, 36 primati personali con 17 record italiani e 5 migliori prestazioni in tessuto: questo è stato il bilancio dell’Italia nei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina), ultimo evento dell’anno che ci sta per salutare. Una spedizione valsa dunque 7 medaglie, accompagnate da ottime prestazioni e buoni piazzamenti. In buona sostanza il Bel Paese ha ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : Gregorio Paltrinieri - il leone d’ARGENTO è tornato a ruggire : I Mondiali di Nuoto in vasca corta, edizione 2018, hanno chiuso i battenti. L’Italia ha concluso con tre argenti, quattro bronzi e dodici medagliati; sette quarti posti, 36 primati personali con 17 record italiani e 5 migliori prestazioni in tessuto: questi i dati statistici della spedizione del Bel Paese ad Hangzhou (Cina). Tuttavia, al di là di questi dati comunque importante, resta l’impressione di quanto ci ha lasciato la ...

Mondiali : argento amaro per super Paltrinieri - Pellegrini nella storia. Il bilancio finale dell'ItalNuoto : ... parte subito all'attacco, in testa sin dall'inizio a ritmi altissimi , chiude i primi 800 metri in 7'30"31 " che vale il nuovo record italiano- e fino ai 1000 metri nuota sotto al record del mondo, ...

Nuoto - Paltrinieri si rammarica : “non ci ho creduto abbastanza - avrei potuto ammazzare la gara” : Il nuotatore italiano si prende l’argento nei 1500 sl ai Mondiali in vasca corta di Hangzhou, ma si rammarica per non essere riuscito a vincere “Da una parte sono contento perché non avvicinavo il primato mondiale da quando l’ho stabilito. E’ un tempo super, mi conforta e trasmette sicurezza anche in relazione al lavoro che sto svolgendo. Ne avevo bisogno perché agli europei della scorsa estate ero arrivato in ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 - Gregorio Paltrinieri : “Sono contento per il tempo ma avrei potuto vincere” : Gregorio Paltrinieri si è tinto d’argento nella finale dei 1500 stile libero ad Hangzhou (Cina), sede dei Mondiali di Nuoto in vasca corta. Greg, nell’ultima giornata si è esibito in una gara di pregevolissima fattura, lottata fino in fondo con il suo rivale conclamato Mykhailo Romanchuk. L’ucraino ha vinto ma il secondo posto del carpigiano ha un grande valore perché ottenuto nuotando un tempo considerevole. Certo, un ...

