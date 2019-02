NBA | Dirk Nowitzki pone dubbi sul suo futuro | “non ho detto che mi ritiro…”

NBA : Dwyane Wade-Dirk Nowitzki - l'ultima sfida a Dallas tra i grandi nemici : Quelle partite furono il palcoscenico su cui Wade si fece conoscere al mondo e da lì non si è più voltato indietro. La sua è stata una carriera favolosa". Una lunga cavalcata a cui Wade ha aggiunto ...

NBA – Dirk Nowitzki da record : è il 4° giocatore della storia per partite giocate in carriera! : Dirk Nowitzki continua ad abbattere record su record: il tedesco dei Mavericks è il 4° giocatore per partite giocate in carriera nella storia dell’NBA Non sarà più il Dirk Nowitzki di una volta, lo dicono le sue statistiche (2.2 punti a partite con il 30.% dal campo), ma Dirk Nowitzki continua a battere record su record. In stagione è diventato il sesto miglior marcatore di sempre, mentre grazie ai 12 minuti giocati contro i New ...

NBA - Dirk Nowitzki centra un altro traguardo : 900 vittorie in carriera : Il tedesco, alla sua 21stagione NBA, diventa uno dei soli 6 giocatori nella storia della lega capaci di vincere 900 partite in stagione regolare. Ecco chi raggiunge in questo esclusivissimo club

NBA – Dirk Nowitzki da record : scende in campo contro i Suns nella 21ª stagione in maglia Mavericks : Dirk Nowitzki fa il suo esordio stagionale contro i Phoenix Suns: per il tedesco è la 21ª stagione in NBA, tutte giocate con la maglia dei Mavericks “È bello essere tornati. Ovviamente ho ancora un sacco di lavoro da fare. Ultimamente ho corso solo sul tapis roulant, che non è proprio la stessa cosa che andare alla velocità dei 20enni che giocano in NBA”, sono queste le parole di Dirk Nowitzki all’esordio stagionale. Il tedesco rientrato ...