La Juventus chiama l' Inter | pronto l' affondo per Icardi RUMORS

Calciomercato Juventus - Agnelli avrebbe chiamato Zanetti per Icardi : All'Inter è esploso il caso Mauro Icardi in questi giorni. La dirigenza nerazzurra, infatti, non ha gradito l'atteggiamento del suo più forte giocatore, il quale non avrebbe difeso i suoi compagni di squadra di fronte agli attacchi di Wanda Nara. Quest'ultima, inoltre, si è resa protagonista di numerosi interventi pubblici che di certo non hanno fatto piacere al club nerazzurro. L'Inter ha dunque deciso di togliere la fascia di capitano ad ...

James Rodriguez-Juventus - CR7 lo chiama : pronto l’assalto al colombiano : James RODRIGUEZ JUVENTUS – James Rodriguez, trequartista attualmente al Bayern Monaco, potrebbe lasciare la Germania al termine della stagione. L’ex Monaco, accostato anche al calciomercato Juventus, secondo l’edizione colombiana di ‘Marca’ avrebbe comunicato al club bavarese la sua volontà di non restare in Bundesliga, nonostante l’opzione sul riscatto che il club tedesco può esercitare. Stando al giornale ...

James Rodriguez-Juventus - Ronaldo chiama il colombiano : ora si fa! : James RODRIGUEZ JUVENTUS- Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di “Marca“, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su James Rodriguez. Dopo la conferma del padre del colombiano, il quale ha definito la Juventus, un’ottima soluzione, anche Cristiano Ronaldo starebbe cercando di spingere l’attuale fantasista del Bayern Monaco in maglia bianconera. Una telefonata per […] More

James Rodriguez Juventus - CR7 chiama. Scambio con Dybala al Bayern? : James Rodriguez Juventus – Secondo quanto riportato da Marca, la dirigenza bianconera avere una nuova tentazione di calciomercato. Si tratterebbe di James Rodriguez, calciatore già contattato telefonicamente dal suo ex compagno di squadra, Cristiano Ronaldo. Il trequartista colombiano è in prestito al Bayern Monaco, ma di proprietà del Real Madrid. LEGGI ANCHE: Marcelo-Juventus, retroscena Alex […] L'articolo James Rodriguez ...

Juventus - Cristiano Ronaldo avrebbe chiamato James Rodriguez (RUMORS) : Da qualche mese a questa parte alla Juventus viene, spesso, accostato il nome di James Rodriguez. Il colombiano non vive una situazione troppo rosea al Bayern Monaco che, infatti, non sembra intenzionato a riscattarlo. Per questo, in estate, il giocatore dovrebbe tornare al Real Madrid. Il club spagnolo, però, non vorrebbe tenere James Rodriguez: per questo motivo probabilmente le merengues gli cercheranno un'altra sistemazione. L'agente del ...

Marca : 'Ronaldo ha chiamato James Rodriguez : lo vuole alla Juventus' : TORINO - Secondo 'Marca' Cristiano Ronaldo ha chiamato James Rodriguez per cercare di convincerlo a venire alla Juventus nella prossima estate. Nei mesi scorsi il portoghese aveva negato questa ...

Juventus - Allegri richiama i suoi 'Superficialità pagata con due punti importanti' : TORINO - Complimenti al Parma, una revisione profonda per la Juventus. Il bilancio di Max Allegri a poche ore dal pareggio casalingo con gli emiliani, secondo casalingo dopo quello con il Genoa, è ...

Cristiano Ronaldo chiama a raccolta la Juventus - : Siamo consapevoli del fatto che tutto il mondo guarda la Juve, perché è la squadra migliore. Noi però dobbiamo stare tranquilli, perché il nostro sarà un grande anno. Zero preoccupazione, ho piena ...

Juventus - Felix chiama : 'Io con CR7 - che sogno!' : TORINO - ' Esse menino é um génio' . La stampa portoghese, a cominciare dal principale quotidiano sportivo 'A Bola', inneggia, osanna, esalta e benedice la strepitosa prestazione di 'questo ragazzino' ...

Calciomercato - l’Arsenal chiama la Juventus e “dimezza” il prezzo per avere Ramsey subito : Calciomercato, Arsenal pronto a privarsi sin da subito del centrocampista gallese Ramsey, promesso sposo della Juventus Calciomercato che entra nella sua ultima settimana di contrattazioni per quanto concerne la sessione invernale. La Juventus ha già acquistato Aaron Ramsey a parametro zero per la prossima stagione, ma potrebbe anticipare l’arrivo del gallese al mese di gennaio senza attendere la scadenza nel mese di giugno. Dopo ...

Juventus - Dybala chiama Pogba : 'Chi non lo vorrebbe in squadra?' : TORINO - ' Pogba ? Tutti vorrebbero avere un giocatore delle sue qualità in squadra, ma qualunque sia la sua decisione gli augurerò sempre il meglio '. Così Paulo Dybala apre le porte al ritorno in ...

Calciomercato Juventus - Dybala 'chiama' Pogba : 'Chiunque lo vorrebbe' : Un messaggio preciso, parole forti e chiare quelle pronunciate da Paulo Dybala nei confronti del suo ex compagno di squadra e grande amico Paul Pogba , oggi al Manchester United ma desiderio di ...

Higuain-Chelsea - prestito con nodo sull'acquisto definitivo : la Juventus si chiama fuori - l'ok finale deve darlo il Milan : Il Chelsea continua a corteggiare Higuain: il nodo da sciogliere e sulla formula dell'acquisto. La Juventus comunque non forzerà la cessione, sarà il Milan a dare l'ok per l'eventuale operazione ...

Higuain-Chelsea - prestito con nodo sull’acquisto definitivo : la Juventus si chiama fuori - l’ok finale deve darlo il Milan : Il Chelsea continua a corteggiare Higuain: il nodo da sciogliere e sulla formula dell’acquisto. La Juventus comunque non forzerà la cessione, sarà il Milan a dare l’ok per l’eventuale operazione Gonzalo Higuain piace al Chelsea, il Chelsea piace a Gonzalo Higuain. Non è un mistero, al di là di ogni smentita di rito. Se è vero che Higuain è attualmente titolarissimo nel Milan, è anche vero che la prima metà di stagione del ...