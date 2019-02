WhatsApp | arriva il consenso per entrare nei gruppi

WhatsApp - arriva il limite ai messaggi inoltrati : Foto: Getty Image Bufale e fake news non circolano soltanto sui social network, ma anche sulle piattaforme di messaggistica istantanea sotto forma di messaggi inoltrati come catene di Sant’Antonio che possono finire con il fare danni. Lo sa bene Facebook, che nella giornata di oggi ha deciso di modificare il funzionamento di WhatsApp proprio in relazione alla diffusione dei messaggi in copia: in uno dei prossimi aggiornamenti l’app ...

WhatsApp - arriva il ‘tap’. La nuova funzione per i gruppi (ma fatene buon uso) : Attenzione, perché la nostra vita social, nei limiti della questione, cambierà radicalmente. Per chi usa frequentemente WhatsApp sa bene quanto sia fastidioso, ogni volta, selezionare un contatto di un gruppo per potergli scrivere poi singolarmente. Una serie di passaggi che, nelle persone più anziane, diventa un rischioso improbabile messaggio a qualcun altro. Insomma, il prossimo aggiornamento di WhatsApp, già annunciato per sistemi operativi ...

WhatsApp - arriva il ‘tap’. La nuova funzione per i gruppi (ma fatene buon uso) : Attenzione, perché la nostra vita social, nei limiti della questione, cambierà radicalmente. Per chi usa frequentemente WhatsApp sa bene quanto sia fastidioso, ogni volta, selezionare un contatto di un gruppo per potergli scrivere poi singolarmente. Una serie di passaggi che, nelle persone più anziane, diventa un rischioso improbabile messaggio a qualcun altro. Insomma, il prossimo aggiornamento di WhatsApp, già annunciato per sistemi operativi ...

Vigilia dell’Epifania 2019 - arriva la Befana! Ecco PROVERBI - CITAZIONI e le FRASI più divertenti per gli auguri su Facebook e WhatsApp : “L’Epifania tutte le feste le porta via!“: la Befana il 6 gennaio è simbolo del termine delle feste natalizie e del nuovo anno. Nel giorno dell’Epifania il mondo cristiano ricorda l’incontro dei Re Magi con Gesù Bambino e la loro conversione alla nuova dottrina. Il termine deriva dal greco “Epiphàneia”, che significa letteralmente “manifestazione”, “venuta”, “presenza divina”. Per l’occasione proponiamo una ...

Vigilia dell’Epifania 2019 - arriva la Befana! Ecco i VIDEO più divertenti per gli auguri su Facebook e WhatsApp : arriva la Befana 2019! Il 6 Gennaio è simbolo del termine delle feste natalizie e del nuovo anno. Nel giorno dell’Epifania il mondo cristiano ricorda l’incontro dei Re Magi con Gesù Bambino e la loro conversione alla nuova dottrina. Il termine deriva dal greco “Epiphàneia”, che significa letteralmente “manifestazione”, “venuta”, “presenza divina”. Anche per l’Epifania proponiamo una selezione di VIDEO simpatici e significativi (in ...

Vigilia dell’Epifania 2019 - arriva la Befana! Ecco IMMAGINI e GIF divertenti per gli auguri su Facebook e WhatsApp : 1/56 ...

WhatsApp - con il 2019 arriva la pubblicità/ Utenti dell'app messaggistica già sul piede di guerra : WhatsApp, con il 2019 arriva la pubblicità. Utenti dell'app messaggistica già sul piede di guerra: ne beneficerà Telegram?

Epifania 2019 - arriva la Befana : ecco le IMMAGINI e le GIF più divertenti per gli auguri su Facebook e WhatsApp : 1/48 ...

WhatsApp - ultimi giorni di libertà : arriva la pubblicità nelle nostre chat : Ne abbiamo parlato a lungo nei mesi scorsi e quella che era solo una possibilità, sembra essere divenuta una solida certezza. Sono sconvolti milioni di di utilizzatori di WhatsApp in tutto il mondo: sembra infatti che il servizio di messaggistica istantanea fra poco cambierà la sua fisionomia. Insomma, si sta per aprire quello che potrebbe essere un 2019 assai amaro per chi utilizza con costanza il servizio: la piattaforma di messaggistica ...

TOBi - l’assistente digitale di Vodafone - arriva su WhatsApp : TOBi, l'assistente digitale utilizzato da Vodafone, arriva anche su WhatsApp per fornire assistenza 24 ore su 24 agli utenti, per il momento in versione beta. L'articolo TOBi, l’assistente digitale di Vodafone, arriva su WhatsApp proviene da TuttoAndroid.

Stop alle catene di Natale su WhatsApp : arriva la novità più attesa di tutte : Ci sono alcune novità riguardanti WhatsApp di cui veniamo a conoscenza mesi prima rispetto alla loro effettiva implementazione, come potremo notare oggi 16 dicembre in merito all'ultimo aggiornamento per utenti Android di cui vi abbiamo parlato nella giornata di ieri con un apposito articolo. Alcuni plus specifici non vengono immediatamente alla luce dopo un rilascio, ragion per cui oggi è necessario analizzare più da vicino una funzione che ...

La modalità Picture-in-Picture arriva sulla versione stabile di WhatsApp : WhatsApp si aggiorna in versione stabile e introduce la modalità Picture-in-Picture per i video. L'articolo La modalità Picture-in-Picture arriva sulla versione stabile di WhatsApp proviene da TuttoAndroid.