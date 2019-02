Stage trucco in ospedale | no a Ferragni

Chiara Ferragni - l'ospedale di Padova annulla il suo Stage di trucco nel reparto di Oncoematologia - Sky TG24 - : L'influencer avrebbe dovuto trascorrere un paio di ore con i pazienti di Oncoematologia ma la direzione della struttura ha annulla to l'incontro: "Abbiamo il dovere di discernere cosa è fatto per l'...

Chiara Ferragni - l’ospedale di Padova annulla lo Stage di trucco con le giovani pazienti : “Inopportuno” : L'evento era previsto per domani al reparto di Oncoematologia. Era stata la direttrice del reparto a contattare Chiara Ferragni ma quando ha chiesto l'ultimo via libera alla direzione generale è arrivato il veto: “troppo clamore mediatico”.Continua a leggere

