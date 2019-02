«Mio fratello ha bisogno di aiuto | non di violenza vile e gratuita» - Video

Matheus Paquetà : 'Mio fratello ha realizzato il sogno di giocare a San Siro' : Come il fratello sta vivendo una esperienza importante italiana, tra le file del Monza. Matheus Paquetà è stato intervistato dalla Gazzetta dello sport : 'Ero allo stadio con tutta la nostra famiglia e con la moglie di Lucas. Siamo felici e orgogliosi per quello che sta facendo mio fratello. Fin dalla sua infanzia, e io ne sono stato testimone, ...

Negramaro - Lele presenta il fratello : 'In tour non ci sarò - prenderà il Mio posto' : «Ciao a tutti carissimi amici, come vedete ce la sto mettendo tutta e grazie anche al vostro sostegno mi manca pochissimo per tornare al 100%! Per i medici devo terminare la riabilitazione per ...

Lele Spedicato dei Negramaro ha bisogno di cure : «Non parteciperò al tour - al mio posto ci sarà Mio fratello Giacomo» : Non ci sarà Lele Spedicato nel tour dei Negramaro la cui partenza è ormai imminente. Nonostante l'ottima ripresa dopo l'emorragia cerebrale che lo ha colto nei mesi passati, il chitarrista ha ancora ...

Mio fratello rincorre i dinosauri - inizio riprese : Sarà proprio questo l'insegnamento che Jack riceverà da suo fratello grazie a quel suo originale punto di vista sul mondo e quando riuscirà a farsi travolgere dalla vitalità di Gio comincerà a ...

Negramaro - Lele Spedicato : 'Non parteciperò al tour - ci sarà Mio fratello Giacomo' : Non ci sarà Lele Spedicato nel tour dei Negramaro la cui partenza è ormai imminente. Nonostante l'ottima ripresa dopo l'emorragia cerebrale che lo ha colto nei mesi passati, il chitarrista ha ancora ...

Mio fratello rincorre i dinosauri : sono iniziate le riprese : Sarà proprio questo l'insegnamento che Jack riceverà da suo fratello grazie a quel suo originale punto di vista sul mondo e quando riuscirà a farsi travolgere dalla vitalità di Gio comincerà a ...

Ciak - si gira! 'Mio fratello rincorre i dinosauri' di Stefano Cipani con Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese : Sarà proprio questo l'insegnamento che Jack riceverà da suo fratello grazie a quel suo originale punto di vista sul mondo e quando riuscirà a farsi travolgere dalla vitalità di Gio comincerà a ...

Sampdoria - Colley : 'Mi ispiro a Chiellini e Koulibaly - Mio fratello al Chelsea e mio cugino all'Atalanta...' : Il difensore gambiano della Sampdoria, Omar Colley ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'Chiellini mi piace moltissimo come leader, poi c'è il mio amico Koulibaly. Mi ero rivolto a lui prima di venire in Italia, mi aveva dato ottimi consigli sulla Serie A mentre io ero ancora in ...

Aveva ragione Mio fratello su Marek Hamsik : Nell’estate del 2008 Nell’estate del 2008 il Napolista non esisteva. Esisteva Facebook, ma era solo una pagina internet, non ancora la nostra vita. L’iphone era roba per ricchi e la maggior parte di noi Aveva in tasca cellulari che, nel migliore dei casi, a stento navigavano. I social non erano così pervasivi, col modo tossico di litigare cui ti inducono. Il confronto, sul calcio come su qualsiasi altro argomento, era ancora ...

Sancho : 'Il tatuaggio sul braccio è per Mio fratello - morto quando avevo 5 anni' : Per alcuni non sono nulla in più che una semplice moda, per altri invece rappresentano un'incisione che nasconde al suo interno un significato profondo e da mantenere per tutta la vita. I tatuaggi non ...

Marini su Vale : "Mio fratello non invecchia mai" : Chi se non suo fratello, Luca Marini, pilota dello Sky Racing Team VR46, ha rilasciato un'intervista a Mario Salvini de La Gazzetta dello Sport parlando apertamente di Vale, di futuro e del suo modo ...

Roma - De Rossi difende Kolarov dalle critiche! Il commento fa il pieno di like : “fratello Mio” [FOTO] : Daniele De Rossi interviene in prima linea per difendere Alexander Kolarov dalle critiche e dai fischi dei tifosi: il commento su Instagram fa il pieno di like Dopo diverse partite d’assenza, nelle quali è stata evidente la mancanza di leadership nel cuore della mediana giallorossa, capitan Daniele De Rossi è tornato a suo posto. Nella sfida contro il Milan si sono visti i primi miglioramenti, se non tanto sotto il profilo del ...

De Rossi difende Kolarov dopo fischi e scritte. Su Instagram : "Fratello Mio" : "Brate moj", "Fratello mio" in serbo, seguito da un cuore. Le due parole firmate Daniele De Rossi sono comparse lunedì a commento della foto pubblicata dal difensore della Roma, in cui si vede il ...

Fabio Frizzi : "Mio fratello Fabrizio Frizzi meritava di presentare Sanremo. Era il suo sogno. La sua bravura mi inorgogliva" : Fabio Frizzi, fratello maggiore di Fabrizio, ricorda il fratello scomparso il 26 marzo 2018 in un'intervista rilasciata a La Verità. Musicista e compositore, Fabio ha scritto le colonne sonore per "Fantozzi", "Il secondo tragico Fantozzi" e "Febbre da cavalli". Il suo brano "Sette note in nero" è stato inserito da Quentin Tarantino nella colonna sonora del film "Kill Bill. Volume 1". Sulle pagine del quotidiano, l'artista racconta ...