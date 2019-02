In Spagna si torna a votare il 28 aprile

Juan Mata vuole tornare in Spagna : addio imminente allo United? : Juan Mata si appresta a dire addio al Manchester United dopo una serie di stagioni ad alto livello, il calciatore vuole tornare in Spagna Juan Mata potrebbe lasciare il Manchester United. Non è ancora chiaro se lo farà in questa sessione invernale oppure solo in estate, ma il calciatore spagnolo prevede un ritorno in patria in tempi brevi, per chiudere la carriera nella Liga: “Non so cosa accadrà. Sono stato in Inghilterra per un bel ...