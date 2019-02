Ferrari - L' ibrido sul V8 entro il 2019

quattroruote

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Secondo una notizia pubblicata da Automotive News Europe, lasta preparando il lancio di un nuovo modello a motore centrale, in arrivo nellarco di questanno. La nuova sportiva di Maranello, nella ricostruzione della testata, metterebbe per la prima volta insieme il V8 biturbo e un motore elettrico, per un powertrainad altissime prestazioni, capace di superare la potenza specifica di 185 cavalli/litro della 488 Pista.Non sarà a Ginevra. Stando al quadro tracciato da Automotive News, la nuova supercar non dovrebbe debuttare allimminente Salone di Ginevra, ma più avanti nel corso del, nellambito di un evento a lei dedicato. Le prime consegne, secondo le ipotesi, sarebbero in programma per i primi del 2020.Un modello a sé stante. Questo nuovo modello, a quanto si apprende, non sarà la variante estrema di unaltra, ma uno a sé stante, destinato a un ciclo vita ...