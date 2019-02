Fratelli Borri | un «cinquantino» che va a 150 all' ora

gqitalia

(Di giovedì 14 febbraio 2019) A volte si dice che l'età non corrisponda a quanto scritto sulla carta di identità, ma che sia solo uno stato mentale. Probabilmente è così, almeno a conoscere storie come quella deidi Chivasso - Piercarlo di 74 anni e Vincenzo di 80, detentori di cinque titoli italiani di velocità in salita - e del record di velocità che hanno conquistato questa estate in sella a una moto 50 cc. Il luogo è quello dove tutti i record di questo tipo vengono tentati, ovvero il leggendario lago salato di Bonneville, nello Utah. Il mezzo, poi, è altrettanto spettacolare perché si tratta di un prototipo costruito intorno a un motore tedesco Kreidler degli anni Settanta, un must del settore che è in grado di generare potenze dell'ordine dei 20 CV. E la velocità? Bè, quella del record è di 146,91 km/h, un valore impressionante per un «», che però sarebbe capace di fare molto di ...