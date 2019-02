Dragon Quest 11 S | Echi di un' era perduta - Definitive Edition è in arrivo su Switch

Gli utenti Xbox e PC potranno giocare gratuitamente Dragon Ball FighterZ questo weekend : Se ultimamente avete sentito la voglia di provare Dragon Ball FighterZ e siete utenti Steam o Xbox Live Gold, forse è il vostro giorno fortunato. Infatti Bandai Namco e Microsoft hanno dato il via ad un nuova edizione dei Free Play Days di Xbox Live Gold.Come riporta VG247, potrete dunque scaricare il picchiaduro di Bandai Namco a partire dalla notte del 24 gennaio e fino a domenica 27 potrete giocare al titolo in modo totalmente gratuito. Se ...

Dragon Quest 11 : le versioni PS4 e Switch a confronto in un video : Recentemente abbiamo visto in azione Dragon Quest 11 S in un video gameplay, si tratta della versione per Nintendo Switch del famoso JRPG. Ora un nuovo filmato mette a confronto Questa versione con quella PS4.Un nuovo video, pubblicato da Twinfinite, confronta le immagini delle due versioni del gioco e, su Switch, Dragon Quest 11 non si presenta esattamente "bello" come su PS4. Sull'ibrida si notano texture più povere e lo stesso discorso vale ...

Pubblicato un video gameplay di Dragon Quest 11 S per Switch : Dragon Quest 11 è stato il primo titolo in assoluto annunciato per una Nintendo Switch ancora in fase progettuale (o chiamata anche all'epoca Nintendo NX), tuttavia fino ad oggi non si sapeva nulla circa il titolo.Come riporta Gamingbolt, Square Enix ha Pubblicato durante il Jump Festa un video gameplay per dedicato alla versione Switch di Dragon Quest 11, Dragon Quest 11 S. Durante la presentazione, la compagnia ha ribadito di come il gioco sia ...