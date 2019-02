Danimarca | condannata madre ' vampiro' | prelevava al figlio un litro di sangue a settimana

Blastingnews

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Come unin una spaventosa storia d'invenzione. E invece era una mamma, il 'vampirizzato' era suoe il fatto è realmente accaduto. Una vicenda tremenda ha sconvolto la. Unadi 35 anni, di professione infermiera, è stataa quattro anni di reclusione per aver prelevato per cinque anni ognialsenza che ce ne fosse bisogno, rischiando di farlo ammalare, per poi gettare il liquido ematico nel water.Prelievi dial, la condanna "Mioè malato, ha problemi al midollo e necessita di continui prelievi": con queste parole ad effetto, la giovanedi cui non sono state rese note le generalità, ha tentato di impressionare i giudici e giustificare una condotta a dir poco folle, tenuta per ben cinque anni. Ed è probabile che sarebbe andata avanti allo stesso modo per chissà quanto tempo, se non fosse stata ...