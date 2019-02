Allegri | Futuro? Niente di sicuro

Juventus - Allegri : 'Il mio futuro? Di sicuro non c'è niente. Cristiano Ronaldo gioca' : TORINO - La notizia di giornata è che Cristiano Ronaldo sarà in campo contro il Frosinone, niente turnover per CR7 che punterà a migliorare il suo bottino di 20 reti stagionali con l'Atletico nel ...

Juventus - Paratici svela tutto : la trattativa Ronaldo - il retroscena su Icardi ed il futuro di Allegri e Dybala : La Juventus pensa al presente con importanti obiettivi in campionato e Champions League ma guarda anche al futuro con l’obiettivo di costruire una squadra sempre più forte e competitiva. Si candida ad essere protagonista il dirigente Fabio Paratici che ha deciso di raccontarsi e svela re importanti retroscena a Walter Veltroni, ecco l’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’: “la trattativa per Ronaldo ? Quando ...

Juventus - Allegri ed il tweet del giorno dopo : il tecnico guarda già al futuro : Juventus, Massimiliano Allegri ha twittato come di consueto dopo la gara dei bianconeri in quel di Gedda vinta contro il Milan “Una Coppa che a volte ci era sfuggita per preparare al meglio le sfide di questo 2019“. Un tweet con una foto con il la coppa tra le mani; il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, celebra così il successo in Supercoppa italiana ottenuto ieri sera a Gedda battendo 1-0 il Milan. ...