Alcuni vecchi dispositivi GPS potrebbero smettere di funzionare correttamente da Aprile

Roger Federer “Re” dei social grazie a Belinda Bencic : “insegno al vecchio G.O.A.T. Alcuni trucchi” [VIDEO] : Belinda Bencic, dopo la vittoria della sua Svizzera nella Hopman Cup, ha insegnato a Federer qualche trucchetto legato ad Instagram “Teaching an “old” G.O.A.T new tricks #selfie #benderer“. Belinda Bencic, dopo la vittoria della sua Svizzera nella Hopman Cup, ha preso un po’ in giro il collega e compagno di avventura Roger Federer. Lo ha definito sì il più forte di sempre in ambito tennistico, ma ha ritenuto di dovergli ...