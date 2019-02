Dal congresso Fnsi solidarietà a giornalisti

Savona : un congresso medio Dal titolo "Sulle spalle dei giganti : la storia - l'attualità ed il futuro della medicina" : L'idea di creare un gruppo Facebook, che permettesse ai medici e agli operatori della Sanità, di condividere curiosità medico-scientifiche, articoli di storia della medicina e quiz su terminologie ...

Congresso Cgil - a Bari sfila l'orgoglio rosso. Dall'operaio allo studente : chi sono gli 868 delegati : A dare il benvenuto ai 2500 partecipanti, provenienti da tutta Italia, al Congresso nazionale della Cgil è stato il coro del teatro Petruzzelli di Bari che ha intonato l'inno di Mameli e l'inno dei lavoratori

"Sconcertato Dalle polemiche insensate contro di me - non partecipo al Congresso Pd" : "Caro direttore, sono sinceramente sconcertato dalle insensate polemiche che si leggono in queste ore. Sabato scorso, la Fondazione Italianieuropei ha organizzato una giornata di discussione libera, aperta, partecipata sul futuro dell'Unione Europea. Ci siamo confrontati in modo vero, anche da posizioni diverse, sulle prospettive del progetto europeo. All'incontro hanno partecipato anche diversi esponenti del Partito Democratico". Lo scrive ...

Dal docufilm su Firenze passa l'autonomia di Renzi Dal Pd : "Resto fuori Dal congresso" : Non ci sono le masse dem anche perché lui, Matteo Renzi, non si definisce mai, presentando il suo film, un senatore del Pd, piuttosto dice di essere un "senatore dell'opposizione". Quindi è un po' dentro e un po' fuori dal partito? Più fuori che dentro. Non scioglie il grande il dilemma ma di certo - dice - "dal congresso resto fuori". Aspetta le elezioni Europee, vuole vedere che cosa farà la nascente lista di Carlo ...

Fiom - l’appello di Re David a Di Maio Dal palco del congresso : “Reintroduca l’articolo 18 per tutti i lavoratori” : Dopo aver acconsentito di fatto a reintrodotto per i lavoratori dell’Ilva, Di Maio faccia un passo avanti: “Reintroduca per tutti l’articolo 18“. La richiesta arriva dal leader Fiom, Francesca Re David dal palco del 27mo congresso Fiom in corso a Rimini. “Nella trattativa su Ilva – ricorda- Di Maio si è correttamente comportato da ministro dello Sviluppo economico: ha mediato positivamente tra le parti, ma il ...

Galli (Flai Cgil) : Dal 10 dicembre a congresso - lavoro al centro : Roma, 7 dic. (Labitalia) - "Il tema principale del nostro congresso è il lavoro. Il lavoro che no[...]