Ronaldo e quella maschera di Dybala | assist per la Joya

Cristiano Ronaldo accusato di stupro - la madre tuona : ”quella non era li’ per giocare a carte…” : Cristiano Ronaldo continua a far discutere, la questione relativa allo stupro presunto ai danni di Kathryn Mayorga ha infervorato la madre di CR7 Cristiano Ronaldo e’ di certo uno degli uomini maggiormente sotto l’occhio del ciclone di tutto il mondo dello sport. Ogni suo passo viene infatti analizzato con diverse lenti d’ingrandimento, e dal suo arrivo alla Juventus ne sono successe di ogni. Dapprima il caso legato al ...