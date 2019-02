Orchidee Phalaenopsis | coltivazione e annaffiatura

ideegreen

Le orchidee sono sempre più diffuse ma ce ne sono alcune che lo sono più di altre come ad esempio la Phalaenopsis, fiore che arriva dalle Indie orientali, dall'Indonesia, dalle Filippine e anche dall'Australia. Il nome di questa orchidea deriva dalla sua forma a farfalla, infatti "phalaena" significa proprio farfalla e "opsis", simile. A notare questa somiglianza è stato nel 1752 il botanico C. L. Blume che ne ritrovò un esemplare nell'isola di Java. Se Blume ha il merito di aver dato il nome a questo fiore, non ha però quello di averlo scoperto perché prima di lui arrivò nel 1600 G. E. Rumphius. Questo studioso la trovò e la disegnò nell' Herbarium Amboinense dandole il nome di Angraecum.