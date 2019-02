Lazio-Siviglia | Europa League 2019 | data | programma | orario e tv

Lazio - Inzaghi ritrova Luis Alberto - ma perde Milinkovic per il Siviglia : Una defezione e un recupero. Simone Inzaghi sorride a metà. Il tecnico della Lazio contro il Siviglia, andata dei sedicesimi di finale d'Europa League, in programma giovedì sera all'Olimpico, potrà ...

Lazio - c'è il Siviglia e Luis Alberto alza una Coppa di cuore : Nessuna paura, c'è un 'talitandem' per sfidare la sfortuna. Caicedo-Luis Alberto può essere comunque la coppia giusta per la supersfida al Siviglia. Se non dovessero farcela Immobile e Milinkovic, per ...

Lazio-Empoli - Simone Inzaghi : “Immobile e Luis Alberto contro il Siviglia? Penso proprio di sì” : Successo per la Lazio nella gara di campionato contro l’Empoli, ecco le dichiarazioni di Inzaghi ai microfoni di Sky Sport: “il primo tempo è stato fatto bene, dovevamo sfruttare meglio le occasioni. Nel secondo tempo abbiamo perso lucidità e ci siamo allungati, non ho visto però parate di Strakosha. Avevo diversi acciaccati e rotazioni corte ma quelli che sono entrati mi hanno dato risposta. Berisha e Romulo? Abbiamo vinto le ...

Lazio-Siviglia - Europa League 2019 : sedicesimi di finale - programma e date andata e ritorno. Gli orari e come vederlo in tv : Per la Lazio di Simone Inzaghi è ora di fare sul serio, con i sedicesimi di finale di Europa League 2019 che metteranno di fronte ai bianco-celesti il Siviglia della vecchia conoscenza Andrè Silva, allenato da Pablo Machin, per due sfide che si preannunciano incandescenti. La prima sfida si svolgerà allo Stadio Olimpico di Roma, alle ore 18:55 di giovedì 14 febbraio, mentre il ritorno è fissato a mercoledì 20 febbraio, alle ore 18. La copertura ...

Europa League - i bookmakers vedono la Lazio sfavorita col Siviglia : le quote : Europa League, la Lazio non ha certo avuto un buon sorteggio ieri a Nyon, i quotisti vedono la squadra capitolina svantaggiata contro il Siviglia Europa League – Sorteggio amaro per la Lazio a Nyon. I biancocelesti di Inzaghi hanno pescato uno degli avversari peggiori, visto per conquistare gli ottavi dovranno superare l’ostacolo Siviglia. L’esperienza è tutta dalla parte degli spagnoli: il Siviglia è la squadra che vanta ...

Lazio - il Siviglia è l'avversaria dei sedicesimi di Europa League : le 10 cose da sapere sugli spagnoli : Porca fortuna dall'urna di Nyon per la Lazio di Simone Inzaghi, prossima al doppio confronto con il Siviglia. Al 2° posto nella Liga dopo la rivoluzione di Machín, gli andalusi hanno trionfato ben 5 ...

